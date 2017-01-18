Врачи поставили диагноз Минздраву: неадекватные профаны

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Главный врач "Институт сердца Министерства здравоохранения", кардиохирург, профессор Борис Тодуров стал первым из известных украинских врачей, у кого возмущение происходящим в медицинской отрасли победило чувство самосохранения.

После своих заявлений в социальной сети, Тодуров дал большую пресс-конференцию, на которой свои претензии к работе команды главы Минздрава озвучили и руководители других лечебных заведений Украины. Медики констатируют, что проблемы, озвученные Тодуровым — это проблемы не одного конкретного лечебного заведения, украинская медицина находится в катастрофическом состоянии.

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"Сегодня мы, врачи, должны выступать в роли адвокатов наших пациентов, потому что пациенты приходят к нам. Сегодня нам нечем их лечить. Мы либо отказываем им в помощи, либо посылаем их за очень дорогостоящими расходными материалами, чтобы они покупали это сами.



Люди обеднели, и большинство из них сегодня не в состоянии сегодня лечиться таким суррогатным образом. Те реформы, которые проводятся, ничего общего с потребностями наших пациентов не имеют. Четыре с половиной месяца — пять месяцев показали несостоятельность команды, которая сегодня находится в МОЗе, что-либо поменять в лучшую сторону. Под этими реформами мы не видим ни экономического обоснования, ни кадрового потенциала, ни расчетов хотя бы на год, я уже не говорю о стратегии на пять лет.



Все эти пиар-акции носят исключительно авантюрный характер. Это я вам говорю как специалист, который 30 лет стоит за операционным столом", — сказал Тодуров на пресс-конференции в Киеве.

Заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", заслуженный врач Украины Олег Рыжак подчеркнул, что трансплантация костного мозга — одна из самых дорогостоящих медицинских высоких технологий, и без целенаправленного государственного обеспечения внедрение этих терапевтических манипуляций невозможно.

"Мы как не имели, так и не имеем до сих пор целенаправленного государственного финансирования трансплантации костного мозга.



То, что мы получаем, мы получали раньше из государственной программы, а сейчас из ежегодного бюджетного запроса по детской онкологии. Но медикаменты, расходные медицинские материалы и реагенты, которые должны были быть закуплены в 2015 году, мы получили только в конце 2016-го.

Государственные закупки по детской онкологии за 2016 год до сих пор вообще не начались — не объявлено ни одного тендера, хотя номенклатура этик закупок и технико-экономическое обоснование были разработаны и утверждены еще в сентябре. Если даже эти закупки состоятся в ближайшее время, мы сможем получить медикаменты 2016 года не раньше конца 2017-го. И это при том, что медикаменты, которые мы получили в конце 2016 года,имеют значительно меньший срок годности, чем это было прописано в ТУ. Самый большой срок годности этих медикаментов заканчивается в июле 2017 года.



Наши пациенты рискуют остаться вообще без дорогостоящих медикаментов на протяжении, как минимум, полугода, а по некоторым номинациям уже с апреля этого года. То есть, у нас ситуация абсолютно идентична той, которая сложилась в кардиохирургии", - сказал Рыжак.

Самоизоляция Минздрава

Заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга НДСБ "Охматдет", заслуженный врач Украины, председатель Всеукраинской общественной организации "Ассоциация детских онкогематологов Украины" Светлана Донская считает, что тенденция последних лет, когда практикующих врачей отстраняют от решения медицинских задач и от формирования системы реформирования медицины — это большая системная ошибка Министерства здравоохранения.

"В течение многих лет специалисты, которые отвечают за лечение и за результат лечения, за внедрение технологий, формировали потребность и составляли перечень медикаментов, расходных материалов, и нам выделяли средства.



Мы пытались обеспечить максимально возможное количество детей адекватным лечением с формированием стандартов, с приближением их к европейским и американским стандартам, с формированием подходов к диагностике и лечению. И это удавалось внедрять. Но в последние годы почему-то все тенденции направлены на то, чтобы устранить врачей-практиков от формирования эти потребностей. РИА Новости Украина Евгений Котенко Сердце и пятки: Тодуров против Супрун

Сначала нам дали вместо решающего, консультативное право: мы должны были мотивировать с 2014-2015 года, чтобы медикамент включили в перечень, мы должны были убеждать фармакологов, что нам действительно нужен этот медикамент, а более компетентная группа Минздрава решала, включить или не включить его.



Однако теперь у нас не будет рабочих групп, которые имеют хотя бы консультативное право предлагать номенклатуру, какие-то новые инновационные медикаменты, которые дают действительно результат вылечивания. Теперь будет какая-то очень большая экспертная группа, которая будет отвечать за все по всем направлениям, в которой будет только один эксперт от направления", - сказала Донская.

Она подчеркнула, что это никоим образом не согласовывается с международной системой стандартной доказательной медицины.

Ответственный секретарь Украинской Ассоциации нейрохирургов, кандидат медицинских наук, глава Совета общественной организации "Ассоциация медиков Революции достоинства" Андрей Гук обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в неспособности провести закупки медикаментов.

"Здесь сегодня украинские кардиохирурги, нейрохирурги, детские онкологи. Практически нет ни одной патологии, которую мы своим интеллектом, знаниями и полученным опытом не можем лечить в Украине.



Что происходит? Почему мы снова должны с протянутой рукой идти к донорам, идти в международные организации? Мне кажется, что неспособность сделать правильно закупки и якобы делегировать международным это международным организациям — это тоже показатель министерства здравоохранения и всего Кабмина.



Мы что, в более чем 40-миллионной стране не можем найти специалистов, которые проведут открыто, честно и непредубежденно закупки, которые действительно будут базироваться на соотношении цена-качество?", - сказал Гук.

Реформа "на коленке"

Нейрохирург подчеркнул, что сейчас люди, которые не имеют базового образования в менеджменте, не имеют опыта в здравоохранении, не являются практикующими врачами хотят сделать реформу системы здравоохранения.

"Это нужно сделать в соответствии с действующим законодательством. Возможно, я что-то пропустил, и у нас состоялось всеукраинское собрание врачей, на котором объявлялась реформа? А можно мне, человеку, который 20 лет работает в системе здравоохранения в плане менеджмента, показать системный документ, единый, который назывался бы "План реформы системы здравоохранения"? Он разве есть?



И после этого обвинять специалистов, у которых есть сердце и надежду на то, что что они выбрали правильную специальность, что они так делают. Я хочу уверить, что мы будем продолжать так делать, буде ли госпожа Ульяна исполняющим обязанности.



Рука, которую мы протянули, зависла в воздухе уже четыре месяца. С самого начала мы подали свою руку и сказали: "Давайте вместе работать", инициатива исходила от нас. Вместо этого какое-то странное поведение, которое украшено очень качественными пиар-кампаниями", — считает Гук.

По словам Тодурова, социальная напряженность в медицинской среде наросла до высшей степени накала.



"Я получаю сотни звонков и SMS-ок с просьбой указать дату, когда мы выйдем в белых халатах на улицу. И я всем отвечаю, что мы не хотим никаких демонстраций, акций, забастовок — нашей стране это сегодня не нужно. Это не нужно нам, и это не нужно нашим пациентам.



Нам не нужны новые потрясения. Нам нужен плановый, системный подход в реорганизации нашей медицины. И мы готовы принять участие в этой реорганизации, и мы готовы делать эти реформы.

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Мы бываем за границей, мы знаем, как это работает за рубежом, мы имеем очень большой опыт. Пожалуйста — привлекайте нас. Гук очень правильно сказал, что наша протянутая рука осталась не пожатой — никому не нужна наша помощь, никому не нужен наш опыт, более того, в эту руку еще и плюют", — констатировал кардиохирург.

По мнению Тодурова, на сегодня отсутствует адекватное поведение со стороны руководства Минздрава.

"И если быть объективным, те предложенные реформы, которые сегодня они выдвигают, те графики и красивые презентации, которые они делают — ничего общего с медициной на местах не имеет. И если это продолжится еще некоторое время, то даже то, что мы последние 25 лет поддерживали и приумножали — будет разрушено.



Если задача стоит разрушить — тогда извините, тогда разрушить. Но мне все-таки кажется, что сегодня задача состоит в том, чтобы сохранить и приумножить. И я не вижу перспективы работы с этой командой", — подытожил кардиохирург.

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