Страну ждет очередной искусственный дефицит лекарств — эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Лекарства от гипертонии, астмы и сахарного диабета могут исчезнуть с аптечных полок. Эти медпрепараты подпадают под новое государственное регулирование цен. Его внедрение Кабмин отложил до 1 апреля.

Сейчас аптеки продают остатки лекарств со складов, а новые закупки не осуществляются.

Почему сложилась такая ситуация и каковы возможные последствия таких действий в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.

Действительно может случиться, что в аптеках не будет лекарств?

— На самом деле, риск этого был с того момента, когда регулирование должно было вступить с 1 января. Потом ничего не случилось. Кабмин вынужден был отложить на 1 февраля. Теперь перенесли это на 1 апреля. В чем проблема? В том, что тот механизм расчета цен, которое правительство закладывает или заложило в постановление, он абсолютно неприемлем для рынка. Что делает правительство? Правительство говорит, что все субстанции, которые включены в список, они одинаковы, все производители производят одинаковые лекарства, поэтому и цена, мы видим, вот где-то самую низкую цену в Европе нашли, и эта цена должна быть на украинском рынке. Производители с этим не согласны, соответственно, это потенциально может привести к дефициту. Но, скорее всего, после двух переносов, я думаю, у правительства появилось понимание того, что система, которую они хотели использовать, не работает, то есть нужно сравнивать цены на конкретные препараты конкретных производителей, а не цены вообще.

Что делать людям — бежать и хватать то, что сейчас есть в аптеках?

— Из аптек много что ушло и до 1 февраля, когда была первая дата переноса. Я думаю, что тем, кто реально требует такого лечения, стоит создать небольшой запас. Сейчас поставки восстанавливаются, потому что впереди — два месяца, и в эти два месяца поставки должны возобновится.

Сейчас по каким ценам аптеки продают лекарства со складов?

— Те, которые были. То, что касается иностранных производителей, те же цены, которые были.

Вы ранее сказали, что цена неприемлема, которую видит Кабмин. Это выводы рынка?

— Да. Что предлагает Кабмин? Давайте перейдем в другую отрасль. Например, Кабмин предлагает, что все мобильные телефоны одинаковы. Поэтому мы найдем самый дешевый мобильный телефон и будем требовать, чтобы все по этой цене продавали. Лекарства – они все-таки разные.

Хотя они тоже нигде не написали, потому что такое постановление, если бы оно было так прописано, сразу же дало бы возможность подавать в суд на неправомерные действия чиновников, потому что препараты зарегистрированы, препараты эффективны и безопасны. Да, они могут не входить в список реимбурсации. Никто же не требует от государства реимбурсировать стоимость этих позиций. Но на свободном рынке они должны обращаться.

Именно поэтому поставщики и прекратили ввозить в Украину новые партии лекарств?

— Да, процесс пошел, процесс разморожен, потому что впереди два месяца, когда система может нормально работать. У пациентов будут препараты.

Это касается только лекарств от гипертонии, астмы и сахарного диабета или других позиций?

— Речь идет о 21 молекуле. Это несколько десятков препаратов, которые попали под это регулирование. У нас же проблема в том, что Кабмин методологически неправильно использует понятие реимбурсации. Реимбурсация – это механизм контроля за ценами, это определение уровня расходов государства на возмещение стоимости лекарств пациенту. Это абсолютно рыночный механизм, когда, установив какой-то объем реимбурсации, государство фактически, так или иначе, вынуждает уменьшать доплату со стороны пациентов. Если ты хочешь продавать больше упаковок, делай меньше эту доплату. То есть так работает вся Европа, по-другому никак. Нельзя просто установить одну какую-то фиксированную цену и сказать: лекарства продаются только по этой цене. Это тут же ведет к дефициту.

Принятый Кабмином новый реестр предельных оптово-отпускных цен содержит 21 наименование лекарственных средств и 89 позиций лекарств.

— Он должен быть пересмотрен, потому что это реестр самых дешевых цен, которые были найдены в Европе. Еще раз скажу: это та же история, что найти цену на любой товар, а потом сказать, что вся категория должна продаваться по этой цене.

Что будет после 1 апреля? Чего ожидать?

— Сейчас индустрия выходит с предложением к МОЗ сесть и разработать новый порядок определения референтной цены, которая будет базироваться на конкретном препарате, не на молекуле вообще, а на препарате. То есть все согласны, что какой-то бренд должен продаваться в Украине не дороже, чем в пяти референтных европейских странах. Это не вызывает у компании никаких протестов. Этот механизм должен быть реализован.

Как обычному украинцу отследить, что товар в Украине не будет продаваться дороже, чем в тех же пяти странах?

— По всей видимости, референтные цены должны быть таким же образом зафиксированы. Но это будет не название химическое молекулы, это будет название конкретного препарата, и это можно будет посмотреть на сайте МОЗ. А с 1 апреля эта процедура должна запуститься, эти цены должны быть опубликованы. Компании должны привести их к этому экономически обоснованному уровню.

То есть стоит ожидать снижения цен?

— Не всегда. Поверьте, иногда цена в Украине ниже, чем в этих пяти референтных странах. Тут главное, чтобы эта вся история не привела к тому, что компании начнут повышать цены, потому что обесценивание национальной валюты в три с половиной раза. Это достаточно существенный корректор. У нас цены на лекарства не выросли в три с половиной раза. Инфляция цен, увеличение цен за прошлый год на лекарства составила 11% при инфляции в стране в 12. Из этих 11% — иностранные препараты выросли в цене только на 1%, а 10% — выросли в цене украинские препараты.

Ранее президент международного благотворительного фонда Сергей Сошинский прокомментировал в эфире "ГС", почему Украина не готова к страховой медицине, а также почему украинцы потребляют много лекарств, которые никак не решают проблемы здоровья.