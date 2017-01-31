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    Свитлый: украинцы будут ездить за оригинальными лекарствами в соседнюю страну

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    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава (94)

    (обновлено: )33210
    Директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый в эфире "ГС" заявил, что установленные Минздравом референтные цены на лекарства не сопоставимы с реальной стоимостью оригинальных препаратов в Украине.
    Руслан Свитлый
    Facebook Руслана Свитлого

    Упаковка в блистеры. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украинцев ждет невеселое будущее без… лекарств
    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. С 1 февраля аптеки не смогут продавать лекарства по цене, превышающей установленную государством предельную стоимость. Так, правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств в 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15%. При этом, референтная цена на лекарство устанавливается Минздравом в зависимости от цен на подобный препарат в пяти соседних странах — Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

    Каких конкретно препаратов коснутся эти изменения, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый.

    "Конкретных препаратов, о которых вы спрашивали, их порядка 900 наименований. Это достаточно большой перечень. Господин Руденко (директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко — ред.) совершенно прав: условленные с МОЗом референтные цены, они не сопоставимы с той ценой, которую действительно стоят оригинальные препараты в Украине. То есть мы получаем на выходе что? Чтобы купить какой-то оригинальный препарат, которым человек лечился год, два, три, десять лет — он должен будет выезжать в соседнюю страну. То есть во всех странах мира продается, а в Украине не продается, потому что цена — выше", — заявил Свитлый.

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