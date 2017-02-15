ГПУ проверит закупки лекарств при Квиташвили

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ намерена провести проверку соблюдения процедур при закупке лекарств за бюджетные средства при министре здравоохранения Александре Квиташвили.

Квиташвили с 2014 стал одним из трех иностранцев, приглашенных в обновленный Кабмин. Он работал на этой должности до апреля 2016 года, когда было отправлено в отставку правительство премьера Арсения Яценюка.

"Нацполиция вместе с нами собиралась проанализировать медицинские закупки 2016 года командой Квиташвили. Мы считаем, что там есть признаки массовых злоупотреблений и нарушений закона", — сказал Луценко в среду журналистам.

По его словам, у прокуратуры возникли проблемы с выемкой соответствующих документов в Минздраве, поскольку истек срок действия решения суда, которое разрешало получить эти сведения. Он добавил, что прокуратура будет добиваться восстановления решения суда по выемке документов. У прокуратуры также возникли сомнения по поводу правомерности процедур закупок лекарств в связи с задержками их поставок. "Все лекарства, согласно контрактам прошлого года, были оплачены в декабре 2015 года. Срок поставки был предусмотрен 1 мая 2016 года. На это время было поставлено всего 7,4% лекарств. Где штрафные санкции, где ответственность сторон?" — сказал генпрокурор.

Кроме этого, по словам Луценко, у большого количества поставленных лекарств срок годности истекал через несколько дней после того, как они были привезены.