Кравченко: руководство Минздрава - это банда циничных лживых подонков

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украинцам в очередной раз рассказали, когда начнется перевод системы здравоохранения на страховую модель. Обещания внедрить подобную модель в Украине щедро раздавал еще Кабмин Арсения Яценюка. В их планах было отменить безоплатное медицинское обслуживание и перейти на страховую медицину. Министр здравоохранения Александр Квиташвили, который уже проводил подобные реформы в родной Грузии, обещал, что для украинцев медицинская реформа пройдет безболезненно.

За это время никаких изменений не наблюдалось. Правительство возглавил уже Владимир Гройсман, на должность министра здравоохранения кандидатур не нашлось, и его обязанности исполняет некто Ульяна Супрун. С ее приходом чуть ли не ежедневно появляются анонсы новых реформ, проектов и схем, призванных сделать медпомощь высококачественной и доступной. Изменить обещают все — статус медицинских учреждений, условия оплаты труда медиков, маршруты больных, схемы финансирования.

По словам заместителя главы Минздрава Павла Ковтонюка, перевод медицины на "новые рельсы" начнется уже в 2017 году и продлится три года. Трансформация стартует с запуска семейной медицины европейского образца на базе существующего первичного звена украинской системы здравоохранения. Вот только для этого, прежде всего, нужен пакет документов. А именно: законодательные изменения, пакет подзаконных актов и договор, который будет заключаться между Национальной службой здоровья и пациентом. Они до сих пор не готовы — в лучшем случае их презентуют общественности весной. Что касается практических задач, то здесь главное, по словам Ковтонюка, — внедрить в нашу устаревшую систему здравоохранения современные технологии.

О том, насколько реальны планы команды реформаторов Ульяны Супрун и чем именно занимается руководство Минздрава, в интервью РИА Новости Украина рассказал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун и команда, которую она привела в министерство, не раз подвергались жесткой критике не только со стороны экспертного, но и профессионального сообщества. Не довольны происходящим в здравоохранении и простые граждане. Тем не менее, команда Супрун позиционируется как "команда реформаторов", которая полностью переформатирует систему здравоохранения страны. Каковы, по вашему мнению, истинные задачи Ульяны Супрун и ее команды?

— Все, что делает Супрун, абсолютно понятно, прагматично и давно известно. Она является продолжением Сандро Квиташвили и абсолютно не случайно оказалась в Украине. И Квиташвили, и Супрун имеют прямое отношение к Фонду Сороса, и это ни для кого, ни секрет. За их действиями стоят интересы международных финансовых институтов, которые, в том числе касаются, и фармацевтического бизнеса. Не забывайте, что одна из фармкомпаний, которая является партнером Сороса по бизнесу, контролирует 5% мирового фармацевтического рынка.

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Они готовят Украину к либерализации отрасли здравоохранения. Правда, все это происходит в нарушение украинского законодательства. Ведь Основным законом Украины определено, что такая важная отрасль народного хозяйства, как здравоохранение, является социально ориентированной. А команда Супрун на законодательном уровне никаких изменений сделать не может, но задача у них четкая — реформировать социально ориентированную отрасль таким образом, чтобы она развивалась путем либерализации и коммерциализации. Потому что они ее рассматривают как коммерческую отрасль народного хозяйства, где нужно зарабатывать деньги.

Несмотря на критику, правительство и президент демонстрируют мощную поддержку действиям Супрун. Чем это объяснить? Верно ли предположение, что Супрун — идеальная фигура для того, чтобы провести неолиберальные реформы в медицине, ее задача — полностью уничтожить все остатки системы Семашко в Украине, а потом, когда она выполнит свою миссию, ее сделают неким "козлом отпущения", но изменить уже ничего будет нельзя?

— Вы знаете, какая связь между Соросом и, к примеру, бароном Ротшильдом? Они являются, по сути, партнерами. Напомнить вам, какую роль играет Дом Ротшильдов в Украине?

Вы говорите о том, что именно Rothschild Trust Петр Порошенко передал управление своей долей в кондитерской корпорации "Roshen" в слепом трасте?

— Конечно. Хочу еще раз подчеркнуть, а я говорю об этом последних полгода, на самом деле вся ответственность за то, что происходит в сфере здравоохранения в Украине, лежит на президенте Петре Порошенко, как гаранте соблюдения конституционных прав граждан Украины, и премьер-министре Владимире Гройсмане, как на руководителе исполнительной ветви власти. Кроме того, они на данный момент отстранили парламент не просто от назначения министра здравоохранения, а вообще ото всех процессов, которые происходят в сфере здравоохранения, несмотря на то, что мы живем в парламентско-президентской республике.

После того, как задача по развалу безоплатной медицины будет выполнена, Супрун уберут с должности?

— Да какая разница, "уйдут" ее или нет? До сих пор не ясно происхождение денег на банковских счетах ее мужа. Вы думаете, что та практика, которая была у Супрун в Нью-Йорке, маммологический диагностический кабинет, стоит четыре с половиной миллиона долларов? Кстати, по декларации за прошлый год муж Супрун заработал 36 тысяч гривен, работая в одной из консалтинговых компаний, которая имеет прямое отношение к фармбизнесу. И теперь, кстати, возникает конфликт интересов.

Вернемся к трансформации украинской системы здравоохранения. Какую систему здравоохранения построит в Украине команда реформаторов?

— У них нет задачи строить. У них задача, которая стояла и перед Квиташвили, и ставил эту задачу Фонд Сороса и все остальные, — уничтожить остатки безоплатной системы медицинской помощи и уничтожить непосредственно остатки системы здравоохранения имени академика Семашко. Но проблема заключается в том, что реформировать систему Семашко — это очень большая глупость. Эта система в 1980 году была признана лучшей в Европе и в мире, и многими странами взята за основу, адаптирована под свои возможности и потребности. Кроме того, система Семашко определяет многоуровневую структуру оказания медицинской помощи — это система структурирования оказания медицинской помощи, которую они пытаются разрушить. А на самом деле на данный момент надо реформировать систему бюджетирования, которая носит имя канцлера Германии Отто фон Бисмарка. Поэтому не тем они занимаются: реформы нужно проводить в системе бюджетирования и финансирования здравоохранения, а не в структуре оказания медицинской помощи. Уничтожение структуры приведет к снижению уровня доступности медицинской помощи и медицинского обеспечения для граждан Украины.

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Если отбросить конспирологию и злой умысел, возможно, в своих реформаторских начинаниях Минздрав исходит из того, что в бюджете Украины недостаточно средств? Ведь не раз заявлялось, что систему Семашко "тянула" достаточно мощная экономика Советского Союза?

— Ничего подобного. Ведь здоровье нации — это благосостояние государства, и таков лозунг Национальной медицинской палаты. По сути, ресурс здоровья нации — это стратегический ресурс национальной безопасности. Что значит, что на это нужно много денег? Вернемся к 1980 году, когда система Семашко был признана лучшей — это был пик ее развития, а потом все покатилось по наклонной. В декабре 1979 года СССР ввел свои войска в Афганистан и получил в ответ санкции. Социальный бюджет был перепрофилирован на оборонный и военно-промышленный, и таким образом здравоохранение потеряло большую часть финансирования, и с этого начался коллапс в системе Семашко.

Есть шанс трансформировать и сохранить систему Семашко в Украине?

— Конечно. Если экономически развитые государства, в том числе скандинавские страны, страны Центральной Европы, брали за основу эту систему, то почему нет? Они адаптировали эту систему под свои возможности и потребности.

Вы сказали "экономически развитые страны", но Украина является развивающейся страной. Более того, наша экономика если не падает, то демонстрирует весьма сомнительный рост…

— Я вам отвечу словами Маргарет Тэтчер, кстати, в Великобритании тоже за основу частично взята система Семашко и там существует безоплатная медицинская помощь (National Health Service). Когда Тэтчер предложили ввести медицинское страхование, она ответила, что Великобритания не настолько богатое государство, чтобы внедрять у себя медицинское страхование.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко

Тем не менее, в Минздраве утверждают, что при реформировании украинской системы здравоохранения за основу взята именно модель Великобритании, где медицинское страхование осуществляется за счет общих налогов.

— Они с осени нам рассказывают, что вот 1 января реформа начнется. Пришло 1 января, но реформа не началась, говорят, что нужно чуть-чуть подождать — стартует в апреле. Через два месяца будет тоже самое. Напомню, что они говорили, что переведут на принципы медицинского страхования все здравоохранение в течение 2017 года, а теперь рассказывают, что они это будут делать в течение двух лет. Тут люди действуют по принципу той лошадки, которая не добежала до финиша и потом сказала: "Ну, не смогла я, не смогла". А по сути, они являются группой, а можно сказать и бандой, высокомотивированных низкоквалифицированных специалистов, циничных лживых подонков.

Вы хотите сказать, что они занимаются имитацией деятельности, пока окончательно не рухнет система?

— Имитацией бурной деятельности.

И каков будет результат?

— Вот эта команда Министерства здравоохранения как никогда близка к привлечению к уголовной ответственности. Кабинет министров Украины, согласно закону, является коллегиальным органом солидарной безответственности: документы на голосование по постановлениям правительства вносятся руководством Минздрава, Кабмин голосует. Но эти-то ребята что-то подписывают, какие-то документы туда подают, поэтому будут отвечать и сядут. И я думаю, что уголовные дела будут, начиная со времен Квиташвили и его замов, заканчивая Супрун и ее замами.

За какие именно преступления?

— Сейчас все пытаются уйти от темы онкологии, а она крайне важна. В 2016 году закончилась десятилетняя государственная программа по онкологии, и на последующие годы ничего не приняли. Я публично заявил, что в Национальную медицинскую палату ежедневно поступает информация, что препараты по программе 2015 года, закупленные через международные организации, были куплены в 2016 году. В январе 2017 года они были поставлены в регионы Украины по областным департаментам здравоохранения с критически низким сроком годности — до 1 апреля. И эта информация подтвердилась. Я Супрун это говорил в глаза, а они в ответ начали писать статьи, что Кравченко является казнокрадом Януковича. Они очень сильно обиделись, что я назвал Ульяну Супрун руководителем Министерства смерти.

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В Минздраве очень гордятся достижениями закупок медикаментов по онкологии через международные организации. Но пусть дадут ответ на один простой вопрос: кто понесет ответственность за смерти в 2015-2016 годах тех онкобольных, которые не дождались этих медикаментов? За это должен отвечать и Квиташвили, и Перегинец, и Павленко, и Шафранский — прежняя команда, и эту ответственность с ними должна разделить уже нынешняя команда — Супрун со своими заместителями. Кроме того, анализ закупок свидетельствует, что по другим программам закупки до сих пор не проведены, о чем и говорил Борис Тодуров. По онкологии закупки проведены, но тут откровенное жульничество.

В чем заключается жульничество?

— Нам преподносят якобы экономию средств, а на самом деле экономия заключается в том, что препаратов купили меньше, чем в предыдущие годы. И за это тоже придется ответить.