Moody's обновило кредитный рейтинг Украины

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг правительства Украины в украинской и иностранной валюте до Caa2 с Caa3, изменив прогноз рейтинга на положительный с стабильного.

"Moody's повысило долгосрочный рейтинг эмитентов в иностранной валюте по финансированию инфраструктурных проектов (Fininpro) до Caa2 от Caa3 и изменил прогноз рейтинга на положительный со стабильного", — говорится в сообщении агентства.

В сообщении отмечается, что обновление рейтингов базируется на суммарном влияние структурных реформ, которое, как ожидается, улучшит государственную задолженность, а также на значительном усилении внешней позиции Украины.

В Moody's подчеркнули, что в течение следующих нескольких лет Украина столкнется с тяжелым бременем по обслуживанию внешнего долга, что потребует дополнительного финансирования в иностранной валюте сверх того, что могут предоставить официальные кредиторы.

"Более того, внутренняя политика и геополитическая напряженность могут нарушить доступ Украины к рынкам частного капитала, а также ослабить валюту с соответствующими негативными последствиями для показателей долга правительства и экономической стабильности", — резюмировали в агентстве.

Напомним, накануне украинской гривне исполнился 21 год.

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Ранее также сообщалось, что Московская биржа приостановила торги валютной парой украинская гривна — рубль.