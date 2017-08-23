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    Общество

    Украинцы стали в восемь раз чаще ездить в ЕС по ж/д

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (653)

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    Отметим, что в направлении "Украина-Евросоюз-Украина" железнодорожным транспортом воспользовались 138,5 тысячи пассажиров с начала года. Это в 8,3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.
    Железная дорога. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Пассажиропоток на железной дороге между Украиной и ЕС в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 8,3 раза, а между Украиной и РФ — сократился почти на 11%, сообщила "Укрзализныця".

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    "За семь месяцев 2017 года в направлении "Украина-Евросоюз-Украина" железнодорожным транспортом воспользовались 138,5 тысячи пассажиров, что в 8,3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. В направлении "Украина-Россия-Украина" железнодорожным транспортом путешествовали около 1,1 миллиона пассажиров, что почти на 11% меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

    Тенденция к увеличению спроса на железнодорожные перевозки из Украины в Европу и обратно отмечается в течении последних нескольких лет. В тоже время, в течении последних пяти лет уменьшается пассажиропоток в направлении "Украина-Россия-Украина".

    По данным ведомства, с введением безвизового режима для поездок украинцев в Европу компания активно развивает рынок перевозок между Украиной и ЕС, всего с Украины поезда и беспересадочные вагоны курсируют в шесть стран Евросоюза.

    Напомним, Госпогранслужба назвала число украинцев, воспользовавшихся безвизом.

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