Макитра: из-за разочарования во власти украинцы уже и в НАТО не хотят

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Социологи провели масштабные опросы украинцев относительно чувства патриотизма и гордости за свое гражданство.

Основными чувствами, которые возникают у людей, когда они думают о будущем Украины, оказались надежда (47%), тревога (35%), оптимизм (21%) и страх (17%). Об этом свидетельствуют данные опроса Института социологии НАН Украины.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев считают себя патриотами. Больше всего таких граждан на западе Украины.

По результатам опроса Института социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы им. Кучерива", почти три четверти украинцев с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, в том числе почти две трети гордятся своим гражданство.

Настроения украинцев, и стоит ли доверять опросам, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

РИА Новости Украина Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото

Це збіг, що майже одночасно вийшли результати опитувань від різних компаній?

— Звичайно, що дата відповідна, День Незалежності. Кожного року під цю дату проводиться багато різних досліджень, різноманітних тематичних заходів, публікацій, тому логіка, очевидно, продиктована саме цим.

Наскільки взагалі можна вірити опитуванням?

— Тут дивитись потрібно по кожній компанії, по кожному окремому опитуванню, яка методологія, вибірка. Все залежить від конкретного дослідження, конкретної ситуації. Є справді результативні дані і серйозні дослідження, а є дуже багато таких цифр, які викликають багато сумнівів.

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Хто може скористатись цими результатами? Наприклад, як політичні сили можуть їх використати?

— Тут треба дивитись, які конкретно питання, теми, тобто політики скористаються будь-яким дослідженням. Це очевидно і зрозуміло. Просто говорити про те, що дослідження в публічній площині, це одна історія, там можна, скажімо так, брати на озброєння якісь настрої громадян, оголошуючи їх, гратись цими цифрами чи критикувати владу, чи підтримувати, залежить, в якій ситуації перебуває та чи інша сила. Але реальні дослідження, які використовуються в безпосередній роботі з виборцями, як правило, ці дані роблять закритими. Інколи буває так, що дані оптимістичні для замовника, вони відкриваються. А так більше питань робочих, які не націлені на те, щоби проводити виборчу кампанію чи інформаційну кампанію. Ці дані, як правило, є закриті, вони штабні. А всі ці дані, які публікуються, це роблять або з дозволу замовника, якщо це влаштовує політичну силу, або не є замовниками політичні сили, а інші організації.

Чи можна, наприклад, спрогнозувати появу якоїсь викривленої інформації, що буде підкріплена даними з соцопитувань?

— Звичайно, це поширена практика. Тут, напевно, на дві частини можна розділити. Одна – це коли політична сила бере на озброєння певні дані, не важливо, наскільки воно відповідає меті, але сам факт озвучений, це береться в розробку, і на базі того будуються різноманітні теорії і будуються певні свої позиції. Цифри використовуються на загал і як потрібно тими чи іншими політичними силами. Є і інші речі, коли просто наперед запрограмоване дослідження, воно є маніпулятивним, коли ставляться правильне питання під правильним кутом. Я не говорю тут про порушення, про фальсифікацію, власне, маніпуляція, коли ставиться питання під правильним кутом, а частина якихось питань замовчується. Таким чином відбувається вплив на свідомість людей, демонструється: бачите, так думають більшість громадян, так і так.

З чим зараз асоціюється поняття патріотизму? Чи стало воно більш гострим?

— Треба глибше дивитись в ці дослідження. Я думаю, тут не факт, що кількісним дослідженням можна тільки розібратись, я думаю, що потрібні якісні дослідження фокус-групи, щоби зрозуміти. Бо для кожного громадянина патріотизм, напевно, свій, але на загал, звичайно, це прив’язаність до своєї землі, до своєї території, мови, культури, готовність жити на цій землі і бажання, щоби на ній жили діти і наступні покоління. Напевно, це можна вкладати в загальному розумінні в патріотизм. Зараз на тлі війни, зрозуміло, що всі почуття, які стосуються прив’язаності до землі, до свого народу тощо, загострюються.

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До вступу України у НАТО позитивно ставляться 40% українців, тоді як проти виступають 36%. Про це інформує Інституті соціології Національної Академії Наук України. До речі, в грудні 2014-го року таких було 46%. Чому так відбувається?

— Треба дивитись, знову ж таки, методологія, яка там похибка. Ймовірно, там не більше 3%, тому падіння можна відзначити. Тут може бути викликано різними факторами. Кажете, грудень 2014-го. Треба подивитись по території опитування, тому що вона змінювалась, контроль України за територіями. А загалом якщо це падіння є, воно несуттєве і незначне. Чому відбувається, незрозуміло. Тут же треба розуміти, що такого великого сплеску підтримки вступу в НАТО не відбулось. Воно відбулося в серйозних цифрах, але, тим не менше, потрібно розуміти, що немає Криму, немає Донбасу, я маю на увазі, що не контролює Київ, а там основні противники вступу України в Євроатлантичний альянс. Але, мені здається, що на даному етапі, напевно, максимальний потенціал 40-45% громадян, тому що тут ще накладається те, що чинна влада пропагує курс на євроінтеграцію. Велике несприйняття влади, її дій відкладається безпосередньо на ставленні людей до вступу в такі інституції.

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Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы режиссер, продюсер Сергей Проскурня заявил, что празднование Дня Независимости в этом году будем совмещено с темой столетия украинской армии УНР.