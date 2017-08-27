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    Волкер: Украина не готова вступать в НАТО

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    По словам специального представителя США Курта Волкера, в Украине необходимо провести качественные реформы, перед тем как встанет вопрос о присоединении Украины к НАТО.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что страна пока не готова вступить в НАТО, а альянс пока не готов ее принять. Об этом спецпредставитель сообщил в интервью интернет-каналу "Прямой"

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    "США, ЕС, Россия — все должны понимать, что Украина — независимое государство. Никто не может говорить, когда ей вступить в НАТО. Но это не значит, что Украина близка к тому, чтобы получить приглашение для вступления в НАТО. Этот процесс занимает много времени", — сказал Волкер.

    Он также подчеркнул, что в стране необходимо провести качественные реформы, перед тем как встанет вопрос о присоединении Украины к НАТО.

    Ранее сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером продолжить совместную работу по Украине, были определены темы для следующей встречи.

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