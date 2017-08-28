Financial Times: Волкер говорит, что Украина парализует отношения США и РФ

twitter.com/kvolker

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Отношения между Россией и США важны, но эта проблема в Украине приводит к их параличу", — заявил в интервью Financial Times Курт Волкер, недавно назначенный спецпредставитель США по Украине. Он также подтвердил, что администрация США "серьезно раздумывает" о поставках Украине смертоносных средств ведения войны, пишет в статье для издания корреспондент Роман Олеарчик. Украина давно просит США о поставках оборонительных вооружений для сдерживания и защиты от российской агрессии, но Барак Обама в бытность президентом отказывался выполнить эту просьбу, напоминает автор публикации.

"Теперь администрация Трампа рассматривает (вопрос о том), будем ли мы тоже отказываться, как и администрация Обамы, или поменяем (свою позицию)? Никакого нового решения пока нет, но люди в очень высоких эшелонах относятся к этому очень серьезно, — сказал Волкер. — Конечно, это должно быть решение президента".

"Спустя несколько дней после первой встречи с Владиславом Сурковым, спецпредставителем Кремля по украинскому вопросу, Волкер сказал, что Россия, похоже, готова "терпеть" статус-кво — тлеющий конфликт", — продолжает автор статьи.

При этом для российской стороны "это, по-моему, срабатывает не очень хорошо", заявил Волкер. "То, что он увидел во время недавнего визита на линию фронта на Восточной Украине, Волкер назвал "горячей войной", — говорится в статье.

"Сославшись на беседы с украинскими, европейскими и российскими официальным лицами, он сказал, что все сходятся на том, что минский процесс "никуда не движется". Он заметил, что США пытаются "дать толчок процессу". Но обязанность выйти из тупика он возложил на Москву, пишет автор публикации.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

На днях контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась в Минске о новом перемирии в Донбассе, которое стартовало с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом стороны уже обменялись обвинениями в нарушении "школьного" перемирия.

С объявления "школьного перемирия" в Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня, сообщил на брифинге в Днепре первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. По его словам, минувшая неделя стала уже третьей подряд неделей, когда миссия фиксирует снижение уровня насилия вдоль линии соприкосновения. По его словам, с начала августа уровень насилия на Донбассе снизился на 65%.

По его словам, с начала года и до 25 августа СММ зафиксировала 362 жертвы среди гражданского населения. К ним относятся те мирные жители, которые погибли, и те, которые получили ранения. Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.