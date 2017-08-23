Заявление Волкера по переговорам с Сурковым переврали - Погребинский

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Позитивными для Украины назвал министр иностранных дел Павел Климкин результаты встречи спецпредставителя США Курта Волкера и помощника Президента России Владислава Суркова. Об этом он сказал на брифинге во вторник. Министр сообщил, что 23 августа встретится с Волкером, чтобы обсудить детали встречи, и уже после того сможет комментировать ее более детально. Тем временем, Курт Волкер побывал с визитом в Вильнюсе, где сделал заявление об итогах переговоров с Сурковым.

Комментируя появившиеся детали, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал, насколько встреча была эффективной.

"Мы можем лишь ссылаться на слова Суркова, который сказал, что была она была положительной, что даже были какие-то новые идеи. Но мы ничего не знаем об этих новых идеях. Что касается слов Волкера, то в Вильнюсе он дал короткий комментарий, и, как заведено, украинские СМИ наврали о его словах. Если читать только то, что он заявил, то он сказал, что происходящее — опасно, и такого не может быть, что нужно помочь людям и так далее. Очень общие слова, ничего конкретного. Поэтому сейчас мы точно можем сказать, что, вероятно, есть договоренность о том, что состоится — и похоже на то, что это будет скоро — телефонный разговор в "нормандском формате"", — спрогнозировал политолог.

Читайте также: В шахматы играем или в "Чапаева"? Соцсети о встрече Волкера и Суркова