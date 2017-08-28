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    Волкер: Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (69)

    (обновлено: )9
    По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, Россия может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений - это явно не то, чего хотели бы в стране.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, но в таком случае Москве придется смириться с международной изоляцией, заявил в интервью Financial Times спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    Интервью специального представителя США по Украине Курта Волкера интернет-каналу Прямой. Видео
    Facebook телеканала "Прямой"
    Волкер: власти Украины не смогли создать благоприятный инвестклимат

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    "Страна может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений — это явно не то, чего хотели бы в России", — считает американский дипломат.

    Ранее Волкер подтвердил, что Вашингтон "серьезно рассматривает" вопрос о поставках оружия в Украину, однако решение по этой теме пока не принято.

    Напомним, глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев готов принять от стран-партнеров помощь в виде летального оружия, однако на данный момент его предоставила только Литва.

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