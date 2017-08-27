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    Политика

    Волкер: глава Пентагона привез оборонное оружие для ВСУ

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (64)

    (обновлено: )4901
    По словам специального представителя США по Украине Курта Волкера, "министры обороны не приезжают с пустыми руками", Джеймс Мэттис привез определенное оборонное оборудование для украинской армии.
    Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве. Архивное фото
    @poroshenko

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Киев привез оборонное оборудование для Вооруженных сил Украины, сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    пресс-служба президента Украины
    Мэттис в Киеве: разговор с Порошенко шел о поставках летального оружия

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    "Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (США Джеймс Мэттис — ред.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", — сказал Волкер.

    Он также считает, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" вынуждают западные страны быть готовыми к любому развитию событий.

    "Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", — заявил Волкер.

    Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита.

    Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "соблюдать обязательства по обеспечению транспарентности (учений)" и "обеспечить соответствие своим обязательствам в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности")".

    Как сообщили в МИД РФ, общая численность личного состава и техники на предстоящих учениях не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года.

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