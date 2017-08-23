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    Политика

    Полторак подтвердил получение летального оружия от Литвы

    (обновлено: )1158313
    По словам Полторака, Украина обратилась ко всем странам мира о предоставлении летального оружия, нам помощь в виде летального оружия предоставила только Литва.
    Степан Полторак. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев готов принять от стран-партнеров помощь в виде летального оружия, однако на данный момент его предоставила только Литва.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина
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    "Мы обратились ко всем странам мира о предоставлении нам летального оружия, нам помощь в виде летального оружия предоставила только Литва, мы ждем и продолжаем ждать, и готовы к получению летального оружия, но для этого надо решение не наше, а стран-партнеров. Мы надеемся на такую поддержку", —заявил Полторак, информирует УНИАН.

    Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на данные, доступные в базе ООН "Информация о глобальной торговле оружием", сообщило, что Украина в 2016 году получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР. В частности, Вильнюс поставил Киеву 60 пулеметов КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 миллиметра, устанавливается на БТР) и 86 пулеметов ДШК (крупнокалиберный пулемет Дехтярева-Шпагина, калибр 12,7 миллиметра, используется на станке и устанавливается на технику).

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