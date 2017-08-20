Бала: цель ракетного скандала - отодвинуть решение по летальному оружию

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать информацию, опубликованную в The New York Times, о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Он подчеркнул, что Украина дорожит своей репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий и добросовестно соблюдает международный режим нераспространения ядерного оружия.

История о якобы продаже предприятием "Южный машиностроительный завод имени Макарова" ракетных двигателей КНДР не утихает. Сегодня в сети интернет появилась аудиозапись, где пранкеры звонят руководителю завода Сергею Войту. Он отметил, что технологии могли попасть в КНДР через третьи страны, в частности через Китай или Россию. Пранкер во время разговора назвался главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

Ракетный скандал и его последствия для Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Виталий Бала.

(текст публикуется на языке оригинала)

Історія з ракетами підігрівається штучно чи маховик вже запущено?

— Ні. Це не маховик. Була змодельована ситуація. Я вважаю, що це був такий інформаційний, технологічний проект. Він, як не дивно, це таке ніби випадкове співпадіння, насправді це не співпадіння, на мою думку, а, безумовно, реакція РФ. Знову ж, пранкери там взяли участь у всіх цих процесах. Якщо ми трохи уважніше подивимось на декілька днів назад вірогідність про надання Україні летальної оборонної зброї стала достатньо великою, вже почали всі фактично про це говорити, залишилось рішення тільки за Білим домом, і тут ні з того ні з сього якась інформація з посиланням на експерта, який насправді не звинуватив Україну, до речі, і не виправдав, як зараз хтось про це говорить. А взагалі було зачеплене питання КНДР, яка має непрості зараз, м'яко кажучи, стосунки з США, є одним із дуже напруженим центрів геополітики і туди так ніби між іншим взяли і прив'язали Україну, яка ніби допомагає з цими ракетами, якими загрожує Пхеньян США.

Тобто це була операція і, на мою думку, певно, не треба було так активно реагувати. Це тоді дасть змогу говорити про якісь спільні комісії, які мають розслідувати, а протягом цього часу, напевно, ті противники надання Україні зброї будуть говорити: давайте поки що зачекаємо, зброї не даємо, все-таки з'ясуємо, було чи не було. Тобто нас втягнули в процес попри нашу волю і в цьому випадку, напевно, все-таки треба відійти в сторону, взяти паузу і більш спокійно подивитись на цю ситуацію, бо якщо так реагувати, то, по великому рахунку, наш ворог тоді може в інших виданнях запускати чергові інформаційні качки, де ми ніби знову змушені будемо виправдовуватись. Я вважаю, що тут трохи стратегічно і тактично ми неправильно зреагували. Достатньо було, на мою думку, заяви секретаря РНБО Турчинова і заяви «Южмаша» і на цьому треба було питання це закрити.

На сьогодні Україна може відійти вбік?

— Я кажу відійти в бік не Україні, я кажу відійти в сторону експертами, які дуже зараз це коментують, політикам, які поспішили давати різні коментарі, заяви, ЗМІ. Це ж був один із пунктів, щоб ми почали це обговорювати, щоб ми почали виправдовувались і в зв'язку з цим почали інші якісь дії. Я ще раз хочу підкреслити: нас втягнули в інформаційні ігри цим проектом, і вони деякою мірою досягли своєї мети. Для того, щоб ми далі не йшли по їх сценарію, нам треба відійти, умовно відійти в сторону і запропонувати зовсім інше. Ще раз хочу підкреслити, це має бути, як на мене, абсолютно непублічні перемовини, консультації з США, які прекрасно знають, що цього не було, а щодо публічних якихось цих дій, якщо буде досягнута така домовленість, тоді вже можна виробити якусь певну лінію, щоб це не завадило саме цьому процесу, про який говорив вище, бо, на мою думку, це саме було направлено, щоб уповільнити процес обговорення надання Україні летальної цієї оборонної зброї.

REUTERS KCNA Запуск баллистической ракеты КНДР

Нам потрібно виправдовуватись, бо є офіційна заява Держдепу про те, що вони серйозно ставляться до цього питання?

— Знову ж, заява є, але є заява американської розвідки, яка говорить про те, що Україна ніби до цього ніякого відношення не має. Тому ще раз хочу підкреслити свою просту думку: чим менше ми будемо виправдовуватись, тим скоріше це питання зійде нанівець, яке насправді є абсолютно штучним. Ще раз наголошую на тому, що в публікації в The New York Times не було звинувачення України. Було туди вмонтовано, є такі моменти, тобто була точка — це КНДР, ракети, двигуни, Росія і Україна. Чомусь всі вчепились в Україну, хоча там було написано, що це могла бути і Росія. Таким чином, коли ми почали дуже багато про це говорити, представники інформаційної спільноти і всередині України і зовні, цього, на мою думку, не потрібно було робити.

Президент доручив провести розслідування цієї справи. Яким воно може бути?

— Ні в якому разі міжнародних комісій не треба залучати, бо все-таки ці питання пов'язані з таємницею державною, я думаю, що цього не потрібно робити. Стосовно доручення президента, сподіваюсь, що засідання буде дуже простим. Я б хотів, щоби це було два-три дні і було чітко заявлено: ми провели, нічого не було, все, до побачення, рухаємось далі.

Як цей скандал впливає на репутацію України?

— Стоп. Перше. Ніякого скандалу насправді нема. Нас хочуть втягнути не в скандал. Мова йде насправді про країну, яка є однією із таких напружених точок в геополітиці, це Північна Корея, щоби якось до неї причепити нас, тобто це насправді не скандал, мова йде про різні речі. Чим більше ми будемо це обговорювати і будуть з'являтись якісь новини, тоді це, дійсно, переросте в якийсь інформаційний скандал. Щоб цього уникнути, повторюю свою думку ще раз. Раз є доручення президента, значить, там два- три дні має бути чітка доповідь. СБУ чи інші компетентні органи, які згідно з нашим законодавством, мають зробити офіційну заяву, з українського боку ніяких кроків, пов'язаних з тим, щоб дати чи не дати технології чи щось таке інше, не було зроблено. Все, крапка, і забули.

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Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия не станет передавать КНДР ядерный боезаряд.

Также политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" отметил, что устрашающие заявления лидеров США и КНДР больше рассчитаны на местную публику.