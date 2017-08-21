Летальное оружие из США. Решение пока не принято - Погребинский

РИА Новости Украина

Вопрос предоставления США летального оружия Украине будет обсуждаться в ходе визита в Киев главы Пентагона Джеймса Мэттиса, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее посольство Украины в США сообщило, что визит Мэттиса в Киев состоится 24 августа, в День независимости Украины. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что президент Украины Петр Порошенко проведет с Мэттисом переговоры, пишут РИА Новости.

"Этот визит происходит на фоне публичной дискуссии (в США – Ред.), чего раньше не было, о предоставлении оружие Украине. Эта дискуссия готовит какое-то решение, оно не готово. Они (украинская и американская сторона — Ред.) могут это обсуждать наверняка. Но он (Мэттис — Ред.), я уверен, не скажет, что решение принято", — сказал Погребинский.

Вместе с тем он отметил, что украинским властям выгодно вовлечение США в конфликт в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали антитеррористическую операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после смены власти в Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил при этом, что НАТО и США уже давно ведут нелегальные поставки оружия украинским силовикам.

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Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.