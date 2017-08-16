Украина на пороге испытаний... летального оружия

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Относительное затишье в зоне конфликта на востоке Украины в любой момент может закончится, и тогда наступит горячая фаза, а некоторые считают, что вполне возможна и широкомасштабная война с непредсказуемыми для всего мира последствиями.

Ранее контактная группа договорилась о "хлебном" перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая – до 31 августа. Хотя регулярные обстрелы продолжаются (противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия), в целом активных боевых действий нет.

Подождут результатов встреч

Все-таки можно рассчитывать на то, что в ближайшее время эскалации на востоке Украины не будет, считает политолог-международник Владимир Воля. Он напомнил, что вскоре должны состояться важные встречи, на которых обсудят проблемы Донбасса.

В частности, по информации СМИ, в ближайшие недели могут встретиться спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков.

"Ситуацию в Донбассе сейчас можно определить как полузамороженный конфликт, вернее, местами замороженный, а местами тлеющий, а где-то даже горячий… В целом можно сказать, что это конфликт низкой интенсивности.

Я не думаю, что будет сейчас какая-то интенсификация боев. Все в ожидании встречи помощников руководителей государств нормандской четверки и все в ожидании встречи Курта Волкера с Владиславом Сурковым. Поэтому я не думаю, что можно ожидать эскалации. Скорее наоборот… Все ожидают, чем закончатся эти встречи, а потом уже какие-то варианты могут возникнуть", — сказал Воля.

Достаточно оптимистично настроен и политический аналитик Дмитрий Корнейчук, считающий, что "большая сделка" между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялась и действует – и, раз так, то никакой "большой войны" в Донбассе пока не будет.

"Более того, если все пойдет по плану, то стоит ожидать реального отвода войск и вооружений на линии фронта, а также начала восстановления экономических связей, местных выборов в Донбассе и начала процесса (внесения — Ред.) изменений в Конституцию о статусе "Донбасса", — сказал эксперт в комментарии для РИА Новости Украина.

Волкер? А кто его уполномочил?

Но и пессимистический вариант развития событий не стоит отметать с порога. Тем более — с учетом сообщений о будто бы уже практически решенном вопросе о поставках Киеву американского летального оружия. Кстати, как сообщил журналист Юрий Бутусов, Украина уже закупила в США снайперские винтовки и партию ручных гранатометов

По мнению внефракционного депутата Верховной Рады Евгения Мураева, к эскалации подталкивают "спонсоры сторон конфликта". При этом сама Украина ничего не решает.

"А никого не смущает, что встреча Суркова с Волкером происходит без представителя Украины? То есть нашу судьбу решают наши соседи и так называемые "партнеры"…", — сказал Мураев в эфире телеканала "112 Украина".

В ответ на замечание ведущего, напомнившего, что Волкер сначала приехал в Украину и встретился с украинскими дипломатами, а потом поехал в Австрию, встретился с представителями Франции и Германии, политик спросил: "Скажите, какое отношение он имеет к нашему конфликту, к нашей стране и кто его уполномочил вести переговоры от нашего имени о конфликте, который происходит на нашей территории?".

"Почему они решают нашу судьбу, и почему столько внимания, и почему все уповают, чем это закончится?" — продолжил Мураев.

Украину будут использовать как полигон

По словам Муравеа, у США и Российской Федерации "пересечений интересов гораздо больше, чем у Украины".

"Украину использовали для того, чтобы раскачать этот конфликт, ввести санкции, ослабить Россию. Украина уже не интересна", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что поэтому "любой негатив об Украине в США (например, информация о будто бы поставленных в КНДР ракетных двигателях – Ред.) позволит им сказать: ребята, ну вы сами виноваты, вы негодяи, мы вам помогать не будем".

"Никто нас не будет кормить, никто нас не будет спасать. А если нас будут использовать как полигон для испытаний нового штатовского оружия, я не думаю, что это будет хорошо. Потому что понимать надо одну вещь: что воздействие рождает противодействие. Если одной стороне конфликта помогают Соединенные Штаты, а другой – Российская Федерация, то, значит, с той стороны появятся аналоги. Или появится оружие, которое будет противодействовать этому (оружию – Ред.). И испытание в боевых условиях будет происходить на территории нашей страны", – сказал Мураев.

"Вместо того, чтобы заканчивать войну…"

Политик напомнил, что в зоне конфликта есть и украинские военнослужащие, и мирные граждане, наконец, "есть украинцы, которые с той стороны линии разграничения", которые "будут гибнуть во время этих испытаний".

"Вместо того, чтобы заканчивать войну, все стороны конфликта или, вернее, все спонсоры сторон конфликта, делают все, чтобы эскалация произошла еще больше", – подчеркнул Мураев.

Депутат также отметил, что он направит запрос относительно информации о начале строительства американцами военной базы в Очакове: "если они пытаются войти в акваторию Черного моря, это серьезная угроза Российской Федерации… Если это подтвердится, я думаю, что ответ будет симметричный".

Осторожен в прогнозах политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, "органично конфликт (в Донбассе – Ред.) ближе к стадии заморозки". Однако, по его мнению, нельзя исключать, что в ходе выяснения отношений между Трампом и "ястребами" в США, последние могут ради решения американских внутриполитических проблем спровоцировать обострение на востоке Украины.