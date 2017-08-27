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    Волкер: продолжение кризиса в Украине нанесет ущерб отношениям США и России

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    По словам специального представителя США по Украине Курта Волкера, Вашингтон "серьезно рассматривает" вопрос о поставках оружия в Украину, однако решение по этой теме пока не принято.
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Продолжение кризиса в Украине нанесет ущерб отношениям между США и РФ, если не будет найдено решение этой проблемы, заявил изданию Financial Times специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

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    пресс-служба президента Украины
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    "Отношения между Россией и США важны, но эта проблема в Украине нанесет им вред", — заявил он.

    Волкер также подтвердил, что Вашингтон "серьезно рассматривает" вопрос о поставках оружия в Украину, однако решение по этой теме пока не принято.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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