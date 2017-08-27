наверх
27.08.201702:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Волкер: власти Украины не смогли создать благоприятный инвестклимат

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (64)

    (обновлено: )21
    Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что украинские власти пока не смогли создать благоприятный инвестиционный климат в стране.
    Facebook телеканала "Прямой"

    Администрация США ранее призвала Украину к усилению борьбы с коррупцией и проведению политических и экономических реформ в стране.

    Читайте также: Встреча Волкер-Сурков. США и РФ нечего предложить друг другу — Бортник

    "Решение о преодолении коррупции должен принимать не госдепартамент США, а украинцы и украинский бизнес. Мы получаем информацию от американского бизнеса, который работает в Украине. После вторжения в Украину страна до сих пор не восстановила все свои мощности. Очень хотелось бы создания хорошего бизнес-климата, который до сих пор в Украине не создан", — сказал Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    День Государственного Флага Украины 2017
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Интервью специального представителя США по Украине Курта Волкера интернет-каналу "Прямой". Видео
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Ураган "Харви" в США
    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви"
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Падение автобуса с моста в России