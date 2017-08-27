Волкер: власти Украины не смогли создать благоприятный инвестклимат

Администрация США ранее призвала Украину к усилению борьбы с коррупцией и проведению политических и экономических реформ в стране.

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"Решение о преодолении коррупции должен принимать не госдепартамент США, а украинцы и украинский бизнес. Мы получаем информацию от американского бизнеса, который работает в Украине. После вторжения в Украину страна до сих пор не восстановила все свои мощности. Очень хотелось бы создания хорошего бизнес-климата, который до сих пор в Украине не создан", — сказал Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой".