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КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что решение Киева отказаться от ядерного оружия было правильным.

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"Во-первых, это (отказ от ядерного оружия — ред.) не было ошибкой. Во-вторых, если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова восстанавливала этот процесс", — сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", — добавил спецпредставитель США.

От также подчеркнул, что США никогда не признают присоединение Крыма к России.

"Мы никогда не признаем аннексию Крыма, ЕС не признает аннексию Крыма. Не существует вариантов, как это можно сделать. По Крыму и Донбассу у нас очень схожие позиции с ЕС", — заявил Волкер.

Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. После присоединения Киева к договору ядерный арсенал Украины был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры неполуо признают присоединение строва к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.