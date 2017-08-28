наверх
28.08.201709:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ прокомментировали слова Волкера про изоляцию России

    (обновлено: )303
    Сенатор отметил, что спецпредставитель США по Украине играет на стороне Киева: "Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об изоляции России. Он считает, что изоляции "нет и не будет".

    Читайте также: Верю – не верю. "Сепаратисты" и "агенты Кремля" в рясах

    "Спецпредставитель США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет. Россия не будет "выброшена из системы дипломатических и экономических отношений". Волкер напрасно нас пугает. Опыт Обамы показал: США это не по силам", — написал Пушков в Twitter.

    Ранее Волкер заявил, что Россия из-за продолжающегося на востоке Украины кризиса может оказаться в экономической и дипломатической изоляции. По его словам. РФ готова "принять" существующее положение вещей тихо угасающего конфликта, а это может обернуться последствиями для Москвы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Тайфун на юге Китая
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае