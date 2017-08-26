Верю – не верю. "Сепаратисты" и "агенты Кремля" в рясах

Антон Скрипунов, публицист

Только вроде бы утих скандал с материалами телеканала CNN про Россию, как поиск "агентов Кремля" на телевидении разгорелся с новой силой, теперь в Украине. Уже более месяца украинского телезрителя потчуют "разоблачениями" Украинской православной церкви Московского патриархата, пишет в своем статье Антон Скрипунов.

По его словам, многочисленные сюжеты бьют в одну точку: центр УПЦ МП в Москве, и подчиняется она патриарху Кириллу. Однако устав УПЦ, закрепляющий ее полную финансовую и административную независимость от Москвы, само собой, никого не интересует.

"Сепаратисты в рясах"

"Воин света на передовой или тайный агент Кремля?" — так начинается один из сюжетов, посвященный духовенству УПЦ МП.

Мол, те сотрудничают с "сепаратистами на Донбассе", а потом распространяют "по указивке" влияние Москвы на всю Украину.

"В стране нет ни одного региона, где нет храмов Московского патриархата", — подводит зрителя к нужному выводу голос за кадром.

А чтоб уж наверняка убедить его, неискушенного, в своей правоте, авторы сюжета решили зайти в церковную лавку при Святогорской лавре и заказать поминовение погибшего на Донбассе бойца ВСУ. Из диалога с трудником обители становится ясно, что воин этот не был крещен в православии, поэтому поминовение не принимается, что полностью соответствует церковным канонам. Но вывод "расследования" очевиден: не хочешь молиться за украинского солдата — работаешь на Москву.

В такой картине мира "агенты Кремля" не только выбрали для США президента, но и написали все богослужебные книги.

"Сначала Церковь просят помочь в освобождении пленных, а потом обвиняют в сотрудничестве с сепаратистами!" — возмущается глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

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Слова священника легко подтвердить фактами: с 2014 по 2016 год благодаря УПЦ МП удалось освободить 16 военнопленных. Кроме того, это единственная из украинских церквей, которая регулярно помогает не только бойцам ВСУ, но и мирным жителям, оказавшимися в зоне конфликта.

Неуслышанная жалоба президенту

Под информационным ударом оказалась и самая известная святыня Украины — Киево-Печерская лавра. Месяцем ранее ряд СМИ опубликовали материалы, уличавшие ее в якобы незаконном строительстве.

РИА Новости Украина Константин Гришин Под Радой прошел митинг против "церковных законопроектов"

Затем насельников Лавры и вовсе обвинили в предательстве родины. А все потому, что, рассказывая туристам об истории обители, монахи ни разу не произносят слов "национальная святыня" или "национальное достояние", хотя Киево-Печерская лавра имеет официальный статус "национального заповедника". Для чистоты эксперимента на наличие заветной фразы были проверены аж пять экскурсий. Вывод дается уже в заголовке "Кому служат лаврские музейщики?"

Обилие подобных материалов вынудило монахов искать защиты у президента Порошенко. Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в своем обращении напомнил, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на последней сессии в мае этого года одобрил сохранность лавры.

"Попытки некоторых средств массовой информации и радикально настроенных политических деятелей поднять свои рейтинги через наведение клеветы на лавру, обвинения в незаконном строительстве священноначалия монастыря и руководства Киево-Печерского заповедника, которое тоже прилагает усилия для возрождения лавры как достояния не только украинского народа, но и всего человечества, вызывают у нас справедливое возмущение", — сетует митрополит.

Однако никакого ответа со стороны президента не последовало.

"Нападки продолжатся"

"Нет никакого сомнения, что официальные власти и большинство СМИ, которые ведут одну линию, не закончат просто так, а доведут до логического конца процесс национализации всех сфер общественной жизни. Программа создания национального государства будет, безусловно, реализовываться, пока эти силы у власти. Одной из целей этой национализации государства является построение национальной церкви, несмотря на то, что постановка такого вопроса звучит кощунственно", — считает политолог Виталий Лейбин.

Ради этого украинские власти работают и на законодательном уровне. Свежий пример: "отложенные на потом" в мае антицерковные законопроекты, которые, по сути, сделали бы УПЦ МП нелегальной. Однако, по словам эксперта, это не значит, что к ним не вернутся.

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"Уверен, как только власти поймут, что риски соразмерны, что сопротивление не будет сильным или его можно купировать, в этот момент законопроекты будут приняты", — отмечает политолог.

Вот разве что если УПЦ МП будет постоянно напоминать, что ее паства готова пострадать во имя веры, возможно, власти поостерегутся принимать жесткие решения.

Украинское фото Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве

"Кампания в прессе (против УПЦ МП. — Прим. ред.) не заканчивалась, хоть и несколько остыла, когда антицерковные законы так и не приняли. Я думаю, это признак того, что попытки нового давления на церковь все же будут", — полагает Лейбин.

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