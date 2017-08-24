США рассматривают вопрос о предоставлении Украине летального оружия - Мэттис

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита.

"Если говорить об оборонном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", — сказал Мэттис в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

@poroshenko Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве

В свою очередь Порошенко отметил, что обсуждение вопроса о поставках США оружия Киеву до принятия окончательного решения "нуждается в тишине".

Президент Украины также заявил, что в целом доволен уровнем сотрудничества с Вашингтоном.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.