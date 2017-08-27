Хроника 26 августа: ДТП с сыном Шуфрича, заявление Волкера о НАТО

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина не готова вступать в НАТО, во время "школьного перемирия" трое военных в Донбассе получили ранения, в Одесской области железными битами избили журналиста. Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Трагически погиб депутат ВО "Свобода"

Трагически погиб депутат городского совета, член Всеукраинского объединения "Свобода" Владимир Стаюра. Об этом сообщило местное издание ternopil.te.ua.

Несчастный случай произошел в Египте. Депутат отдыхал там с женой и 7-летним сыном. Стаюра погиб во время занятия дайвингом, которым увлекался последние несколько лет.

Схватился за провод. В Харьковской области подросток умер от удара током

Четырнадцатилетний подросток погиб после удара током в Харьковском районе. Работниками полиции установлено, что подросток вместе с компанией находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Во время игры парень потерял равновесие, схватился за электрический провод и упал с трехметровой высоты. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер в реанимации, не приходя в сознание.

В Одесской области железными битами избили журналиста

Нападение на редактора издания "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе произошло в Овидиопольском районе Одесской области. Об этом сообщил сам журналист.

"Подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами. Получив первый удар в голову, начал обороняться и в результате чего, один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо наша Овидиопольская полиция сработала быстро", — говорится в сообщении Варшанидзе.

Он уточнил, что нападавшие являются жителями Черноморска, по предварительным данным, спортсменами одного из спортивных кикбоксерских клубов. На данный момент все трое установлены и задержаны.

Полиция Одесской области открыла уголовное производство после инцидента.

"Школьное" перемирие в Донбассе: ранены трое военных

Трое военных получили ранения за минувшие сутки в Донбассе, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

Сын нардепа Шуфрича на Bentley сбил человека в центре Киева

Сын народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича Нестор совершил ДТП в центре Киева на пешеходном переходе, в результате которого пострадал человек.

Как сообщает пресс-служба политика, Шуфрич-младший наехал на мужчину в центре столицы, находясь за рулем чужого Bentley. Мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.

Facebook Кирилла Шведова На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича

В Одессе отменили концерт Алексея Кортнева

Концерт солиста популярной российской группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева отменен в Одессе, сообщил бывший лидер местной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко. Ранее сообщалось, что Кортнев попал в списки "Миротворца".

Кортнев также записал видеописьмо, рассказав, что причина отмены концерта — случившийся у него паралич лицевого нерва.

Волкер: Украина не готова вступать в НАТО

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что страна пока не готова вступить в НАТО, а альянс пока не готов ее принять. Об этом спецпредставитель сообщил в интервью интернет-каналу "Прямой". Он также подчеркнул, что в стране необходимо провести качественные реформы, перед тем как встанет вопрос о присоединении Украины к НАТО.

Кроме этого Волкер заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Киев привез оборонное оборудование для Вооруженных сил Украины.

Марчук прокомментировал идею миротворческой миссии ООН в Донбассе

Если Украина при инициировании ввода миротворческой миссии ООН в Донбассе укажет одним из аргументов агрессию России, то это будет означать войну двух государств, а миротворцы в таких случаях не участвуют, сообщил представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

Moody's обновило кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг правительства Украины в украинской и иностранной валюте до Caa2 с Caa3, изменив прогноз рейтинга на положительный с стабильного.

В сообщении отмечается, что обновление рейтингов базируется на суммарном влияние структурных реформ, которое, как ожидается, улучшит государственную задолженность, а также на значительном усилении внешней позиции Украины.

Захарченко присвоил Донецку звание города-героя

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания города-героя, сказал в субботу журналистам представитель пресс-службы главы ДНР.

"Указом главы Донецкой народной республики Александра Захарченко за мужество, стойкость и массовый героизм городу Донецку присвоено звание "город-герой", — сказал представитель пресс-службы.

Удары "Харви": на США обрушился ураган

Ураган "Харви", обрушившийся на побережье американского штата Техас, оставил без электричества почти 300 тысяч человек. Кроме того, нарушена работа мобильной связи. Американские СМИ также сообщают о разрушении нескольких десятков домов в результате урагана.

Техасу потребуются годы, чтобы восстановиться после разрушительного урагана "Харви", заявил директор Федерального агентства по управлению в кризисных ситуациях (FEMA) Брок Лонг.

Сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на техасский город Рокпорт. Позднее газета Los Angeles Times сообщила, что число жертв урагана в округе Аранзас штата Техас увеличилось до трех человек.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о введении чрезвычайного положения еще в 20 округах штата, таким образом, режим ЧП в настоящий момент действует в 50 округах Техаса.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

BBCBreaking Ураган "Харви" в Техасе

Последний оплот ИГ в Ираке полностью освобожден от боевиков

Город Талль-Афар в Ираке полностью освобожден от террористической группировки "Исламское государство", в городе продолжилась зачистка, сообщил РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава", бригадный генерал Наджем Аль-Джабири.

Мэйуэзер-младший победил нокаутом Макгрегора и установил рекорд

Боксер Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в бою по правилам бокса в Лас-Вегасе. Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся в субботу и завершился победой 40-летнего американца над 29-летним ирландцем в 10-м раунде.

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