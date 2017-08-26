Мощный ураган в США: прогнозируют катастрофическое наводнение

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В ближайшие дни на побережье Техаса ожидается катастрофическое наводнение в связи с ураганом "Харви", мощность которого понижена до второй категории, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.
Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).
From 1 am. The calm eye had passed and #Hurricane #HARVEY's backside was blasting Rockport. pic.twitter.com/MevAi0r9bY— Josh Morgerman (@iCyclone) 26 августа 2017 г.
По данным центра, сейчас максимальная скорость ветра составляет 100 миль в час (155 километров в час).
"Харви" медленно движется внутрь над Южным Техасом. Катастрофическое наводнение ожидается в течение нескольких следующих дней из-за сильных ливней", — сообщается в заявлении центра.
Here's the current that #HurricaneHarvery is bringing, please stay safe…. #Harvey pic.twitter.com/ZFk2XNLA3f— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 26 августа 2017 г.
Отмечается, что ураган движется на северо-запад со скоростью шесть миль в час (девять километров в час). Центр находится в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио.
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"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.