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    Мощный ураган в США: прогнозируют катастрофическое наводнение

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    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви" (9)

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    Ураган "Харви" медленно движется внутрь над Южным Техасом. Национальный центр США по предупреждению ураганов предупреждает о сильном наводнении из-за ливней.
    Ураган Харви в Техасе
    BBCBreaking

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В ближайшие дни на побережье Техаса ожидается катастрофическое наводнение в связи с ураганом "Харви", мощность которого понижена до второй категории, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

    Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

    По данным центра, сейчас максимальная скорость ветра составляет 100 миль в час (155 километров в час).

    "Харви" медленно движется внутрь над Южным Техасом. Катастрофическое наводнение ожидается в течение нескольких следующих дней из-за сильных ливней", — сообщается в заявлении центра.

    Отмечается, что ураган движется на северо-запад со скоростью шесть миль в час (девять километров в час). Центр находится в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио.

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    "Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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