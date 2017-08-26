Урагану "Харви" в Техасе присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале

КИЕВ, 26 авг – РИА Новости Украина. Урагану "Харви", который в ближайшие часы обрушится на побережье штата Техас в Мексиканском заливе, присвоена четвертая категория при максимальной пятой, сообщает Национальный центр ураганов США.

По данным на 18.00 местного времени (2.00 субботы по Киеву), скорость ветра в центре урагана достигает 215 километров в час.

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В настоящее время "Харви" находится в 70 километрах от города Корпус Кристи и движется к нему со скоростью до 13 километров в час.

В районах, которые затронет стихия, проживают 4,6 миллиона человек. Власти призвали тех, кто еще не успел эвакуироваться, "оставаться в убежище", поскольку в противном случае ураган застигнет их в дороге, что гораздо опаснее.