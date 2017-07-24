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    Ураган в Польше: повалены деревья, подтоплены дома

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    Согласно данным, самая сложная ситуация с точки зрения подтоплений наблюдалась в Любушском и Великопольском воеводствах запада Польши и Куявско-поморском воеводстве на севере Польши.
    Непогода в Польше
    tvn24.pl

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Польша в воскресенье пострадала от сильных ураганов, в результате которых повалено много деревьев и подтоплено большое количество домов. Об этом сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь главы Пожарной службы Польши Павел Фронтчак, передает TVN24.

    "В общем, спасатели выезжали на вызовы 619 раз, 363 из которых связаны с интенсивным дождем, а 256 — с ветром",- заявил Фронтчак.

    tvn24.pl
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    Как отметил спикер, самая сложная ситуация с точки зрения подтоплений наблюдалась в Любушском и Великопольском воеводствах запада Польши и Куявско-поморском воеводстве на севере Польши. Зато, больше всего вызовов, связанных с поваленными деревьями наблюдалось в Силезском, Нижнесилезском и Опольском воеводствах юга и запада РП.

    Фронтчак отметил, что в результате стихии нет пострадавших.

    По прогнозам польских метеорологов, сложные погодные метеоусловия сохранятся в Польше и в начале недели.

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