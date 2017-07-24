Ураган в Польше: повалены деревья, подтоплены дома

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Польша в воскресенье пострадала от сильных ураганов, в результате которых повалено много деревьев и подтоплено большое количество домов. Об этом сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь главы Пожарной службы Польши Павел Фронтчак, передает TVN24.

"В общем, спасатели выезжали на вызовы 619 раз, 363 из которых связаны с интенсивным дождем, а 256 — с ветром",- заявил Фронтчак.

tvn24.pl Последствия урагана в Польше

Как отметил спикер, самая сложная ситуация с точки зрения подтоплений наблюдалась в Любушском и Великопольском воеводствах запада Польши и Куявско-поморском воеводстве на севере Польши. Зато, больше всего вызовов, связанных с поваленными деревьями наблюдалось в Силезском, Нижнесилезском и Опольском воеводствах юга и запада РП.

Фронтчак отметил, что в результате стихии нет пострадавших.

По прогнозам польских метеорологов, сложные погодные метеоусловия сохранятся в Польше и в начале недели.