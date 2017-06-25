В Луганской области ураганный ветер повредил десятки домов

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В нескольких районах под Луганском прошедший в субботу сильный ураган повредил более 70 домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

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"В результате ураганного ветра, прошедшего 24 июня по территории Антрацитовского и Краснодонского районов, повреждены кровли 36 домов и хозпостроек в поселке Кошары, 20 домов в поселке Дубовской, 12 домов и четыре железобетонных опоры в селе Власовка, четыре дома и одна деревянная электроопора в поселке Изварино", — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в этих районах частично отсутствует энергоснабжение. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой было повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.