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    В Луганской области ураганный ветер повредил десятки домов

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    Ураган повредил кровли 36 домов и хозпостроек в поселке Кошары, 20 домов в поселке Дубовской, 12 домов и четыре железобетонных опоры в селе Власовка, четыре дома и одну деревянную электроопору в поселке Изварино.
    Ураган сорвал крыши домов. Архивное фото
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В нескольких районах под Луганском прошедший в субботу сильный ураган повредил более 70 домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

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    "В результате ураганного ветра, прошедшего 24 июня по территории Антрацитовского и Краснодонского районов, повреждены кровли 36 домов и хозпостроек в поселке Кошары, 20 домов в поселке Дубовской, 12 домов и четыре железобетонных опоры в селе Власовка, четыре дома и одна деревянная электроопора в поселке Изварино", — рассказал собеседник агентства.

    Уточняется, что в этих районах частично отсутствует энергоснабжение. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Напомним, в Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой было повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.

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