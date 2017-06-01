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    Киев

    На Киев движется ураганный ветер

    (обновлено: )45110
    В КГГА попросили жителей города придерживаться правил безопасности - плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
    Сильный ветер. Архивное фото
    REUTERS Enrique Marcarian

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в ближайшие часы и до конца четверга, 1 июня, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Киевская городская государственная администрация.

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    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА напоминает, что денлать при ураганном ветре: необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

    Напомним, мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. ГСУ СК по Московской области ранее сообщал о гибели ребенка и мужчины во время урагана в Подмосковье.

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