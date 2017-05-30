КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек: в столице погибли 11 человек, в области — трое, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"На данный момент (09.00 мск, 30 мая, совпадает с киевским временем — Ред.) установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибло 14 человек: 11 — в Москве и 3 — в Московской области. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются", — сказала Петренко.

В то же время губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что число погибших из-за урагана в Московской области выросло до пяти человек.

"У нас есть пострадавшие, пять человек погибли, в том числе и один ребенок, 34 госпитализированы", — сказал Воробьев на заседании областного правительства.

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. ГСУ СК по Московской области ранее сообщал о гибели ребенка и мужчины во время урагана в Подмосковье.