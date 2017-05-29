Одиннадцать человек погибли в Москве из-за урагана

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в результате урагана в Москве, более 50 пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"Из-за шквалистого ветра, обрушившегося на Москву, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 пострадавших с летальным исходом", — отметили в департаменте.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о 8 погибших в результате урагана в Москве и области.

Как уточнили в ведомстве, больные поступают в 10 московских медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объёме. Информация по пострадавшим будет уточняться.