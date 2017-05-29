наверх
29.05.201720:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Одиннадцать человек погибли в Москве из-за урагана

    Тема:

    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (155)

    363
    По информации пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 пострадавших с летальным исходом.
    Последствия урагана в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в результате урагана в Москве, более 50 пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

    Ураган в Москве
    Канал Life channel на youtube
    Разрушительный ураган в Москве, количество жертв растет

    "Из-за шквалистого ветра, обрушившегося на Москву, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 пострадавших с летальным исходом", — отметили в департаменте.

    Ранее Следственный комитет РФ сообщил о 8 погибших в результате урагана в Москве и области.

    Как уточнили в ведомстве, больные поступают в 10 московских медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объёме. Информация по пострадавшим будет уточняться.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия урагана в Москве

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и евро
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Поножовщина в одесском кафе
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги