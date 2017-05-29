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    Разрушительный ураган в Москве, количество жертв растет

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    Восемь человек погибли в результате урагана в Москве и области, число пострадавших уточняется, сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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    Восемь человек погибли в результате урагана в Москве и области, число пострадавших уточняется, сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    "Двадцать девятого мая 2017 года в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье погибли и пострадали люди. На данный момент известно о восьми погибших. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются. В различных районах от травм, полученных в результате падения деревьев и разрушения различных конструкций, предварительно 7 человек погибло в Москве и 11-летняя девочка в Раменском районе Московской области", — сказала Петренко.

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    Следователи ведут проверки, осматриваются места происшествий, опрашиваются очевидцы случившегося. Она отметила, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СКР проконтролировать ход и результаты этих проверок.

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