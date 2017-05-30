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    Мощный ураган в Москве: власти назвали общее число пострадавших

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    По последним официальным данным, всего за медпомощью обратились 168 человек. В больницы были доставлены 146, из которых на утро вторника там остаются 108 человек. В их числе - 22 ребенка.
    Последствия урагана в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что около 150 человек доставили в больницы города из-за урагана, сейчас в медучреждениях остаются 108 человек, в том числе более 20 детей.

    Последствия урагана в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия смертельного урагана в Москве

    "Вчера во второй половине дня и вечера одновременно в 15 взрослых больниц и шесть детских больниц были доставлены 146 пациентов с различными повреждениями, полученными во время урагана… Из 146 человек, которых приняли в клиники, остаются 108 человек, из них 22 ребенка", — сказал Хрипун журналистам.

    Он отметил, что всего за медпомощью обратились 168 человек. У подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

    "Дополнительно сегодня утром сформирована бригада наших специалистов… объезжает московские клиники с тем, чтобы проводить консилиумы и сверять правильность наших действий… количество погибших, к сожалению, составляет 11 человек в Москве, из них один несовершеннолетний", — добавил Хрипун.

    Смотрите также: Разрушительный ураган в Москве, количество жертв растет

    В понедельник днем в Москве начался ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

    Мощный ураган с ливнем и грозой унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. 

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