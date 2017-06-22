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    Тропический ураган "Синди" угрожает 17 миллионам американцев

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    Тропический шторм "Синди" достиг юго-восточного побережья США, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США. Метеоролог Майкл Гай заявил, что шторм "Синди" угрожает по меньшей мере 17 миллионам американцев.
    Канал NBC News на youtube

    По данным Национального центра предупреждения ураганов США, в данный момент "Синди" находится в юго-западной части штата Луизиана и движется на север со скоростью около 20 километров в час, скорость порывов ветра достигает 65 километров в час.

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    По расчетам центра, в пятницу утром циклон может достичь штата Арканзас, после чего начнет движение в северо-восточном направлении — к штатам Теннесси и Кентуки.

    "Синди" стал вторым циклоном из сезона штормов в Атлантике, который длится с июня до конца декабря.

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