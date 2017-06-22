Тропический ураган "Синди" угрожает 17 миллионам американцев

По данным Национального центра предупреждения ураганов США, в данный момент "Синди" находится в юго-западной части штата Луизиана и движется на север со скоростью около 20 километров в час, скорость порывов ветра достигает 65 километров в час.

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По расчетам центра, в пятницу утром циклон может достичь штата Арканзас, после чего начнет движение в северо-восточном направлении — к штатам Теннесси и Кентуки.

"Синди" стал вторым циклоном из сезона штормов в Атлантике, который длится с июня до конца декабря.