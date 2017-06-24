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    Фотоленты

    Не мусором единым. На Львов обрушилась гроза с ураганным ветром

    (обновлено: )5
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Ураганный ветер сорвал шатер, приготовленный для выпускного вечера
    @anton_tkachuk
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Львовский городской совет
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Львовский городской совет
    Разрушительный ураган во Львове
    Многие деревья падали в жилых кварталах
    Львовский городской совет
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Львовский городской совет
    Разрушительный ураган во Львове
    Разрушительный ураган во Львове
    Львовский городской совет
    Разрушительный ураган во Львове
    В областном центре в результате непогоды зафиксировано много случаев падения деревьев
    Львовский городской совет

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    Ураганный ветер сорвал шатер, приготовленный для выпускного вечера

    В Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач. 

    Скоро и в вашем городе! Гастроли львовского мусора по стране. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Скоро и в вашем городе! Гастроли львовского мусора по стране

    Кроме того, ураганный ветер повредил несколько крыш жилых домов.

    Коммунальщики продолжают ликвидировать разрушительные последствия непогоды.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

    Смотрите также: Майская непогода: Москву накрыл снегопад

    Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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