В России один человек погиб, пятеро в больнице из-за урагана - СМИ

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В России один человек погиб, не менее пяти человек оказались в больнице из-за урагана, который прошелся по Поволжью, сообщает "Сегодня" со ссылкой на репортаж телеканала "Украина".

В Тольятти скорость ветра достигала 27 метров в секунду, в Самаре деревья разбили десятки автомобилей, а в Ульяновске из-за ливня ввели чрезвычайное положение – на улицах было по пояс воды, машины затопило по крышу, и некоторые автопросто сносило течением.

Прогнозы синоптиков пока не утешительны – непогода в регионе продержится до конца недели.