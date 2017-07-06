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    В России один человек погиб, пятеро в больнице из-за урагана - СМИ

    (обновлено: )5701
    Как сообщается, в Тольятти скорость ветра достигала 27 метров в секунду, в Самаре деревья разбили десятки автомобилей, а в Ульяновске из-за ливня ввели чрезвычайное положение.
    Грозовые тучи. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В России один человек погиб, не менее пяти человек оказались в больнице из-за урагана, который прошелся по Поволжью, сообщает "Сегодня" со ссылкой на репортаж телеканала "Украина".

    В Тольятти скорость ветра достигала 27 метров в секунду, в Самаре деревья разбили десятки автомобилей, а в Ульяновске из-за ливня ввели чрезвычайное положение – на улицах было по пояс воды, машины затопило по крышу, и некоторые автопросто сносило течением.

    Прогнозы синоптиков пока не утешительны – непогода в регионе продержится до конца недели.

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