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    Польшей пронесся ураган: сорваны крыши домов и разбиты авто

    (обновлено: )10630
    По информации польских СМИ, последствия масштабной непогоды, в результате которой без электричества остались не менее 100 тыс людей, ликвидируют пять тысяч спасателей.
    Масштабная непогода в Польше
    polskieradio.pl

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Польшей пронеслась непогода, ураганный ветер и сильные дожди стали причиной разрушений.

    Разрушительный ураган во Львове
    @anton_tkachuk
    Не мусором единым. На Львов обрушилась гроза с ураганным ветром

    В результате разгула стихии вырваны с корнем деревья, разбиты машины, сорваны крыши с домов. В аэропортах задерживаются рейсы, а поезда курсируют с опозданием, сообщает "Polskie Radio".

    Не менее 100 тысяч человек остались без электроэнергии в разных регионах страны. Последствия масштабной непогоды ликвидируют 5 тысяч спасателей, а синоптики успокаивают — стихия отступает.

    Напомним, в Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой было повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.

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