Польшей пронесся ураган: сорваны крыши домов и разбиты авто

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Польшей пронеслась непогода, ураганный ветер и сильные дожди стали причиной разрушений.

В результате разгула стихии вырваны с корнем деревья, разбиты машины, сорваны крыши с домов. В аэропортах задерживаются рейсы, а поезда курсируют с опозданием, сообщает "Polskie Radio".

Не менее 100 тысяч человек остались без электроэнергии в разных регионах страны. Последствия масштабной непогоды ликвидируют 5 тысяч спасателей, а синоптики успокаивают — стихия отступает.

Напомним, в Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой было повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.