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    В мире

    В Греции жара побила европейский рекорд

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    По данным синоптиков, в субботу на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях - выше 42 градусов.
    Солнце
    RIA News Сергей Анашкевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию, сообщает сайт meteo.gr.

    Такая температура была отмечена в районе Мирес недалёко от города Ираклион на Крите.

    В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара.

    По данным синоптиков, в субботу на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях — выше 42 градусов.

    В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико — 43,4 градуса. В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.

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    УНИАН
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    "Падение" температуры на десять градусов — до 33-34 градусов ожидается в понедельник.

    Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую погоду – избегать солнца, стараться находиться в тени и в охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на солнце.

    Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.

    Пожарные службы предупреждают об опасности пожаров в связи с сухой жаркой погодой и запрете разводить костры. Несмотря на предупреждения, в Греции в субботу произошло несколько пожаров.

    Напомним, в последнюю неделю в Киеве было очень жарко, но с субботы температура понизилась.

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