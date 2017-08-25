О чем пишут в мире: ураган "Харви" в США, террористу угрожают в тюрьме, тайна письма Колумба

РИА Новости Украина

Восточное побережье США ждет страшный ураган

Газета New York Times полагает, что надвигающийся на восточное побережье США ураган "Харви" станет первым серьезным испытанием для федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и его нового руководителя Брока Лонга.

Отмечается, что эта "инициация" будет проходить на фоне обеспокоенности относительно предложенной президентом Дональдом Трампом политики экономии, в том числе и в бюджете ведомства. Ураган "Харви" движется в Мексиканском заливе, ему присвоена начальная 1-я из пяти категорий. Скорость ветра при этой категории составляет 119-153 километров в час. К тому моменту, когда ураган достигнет побережья, он может усилиться до опасной 3-й категории. Это может произойти в пятницу или субботу.

Как пишет издание, еще одно серьезное испытание предстоит в случае, если ураган достигнет Нового Орлеана. В августе в городе уже столкнулись с подтоплением из-за сильных дождей, что привело к выходу из строя турбин и насосов дренажной системы. В результате возможности города по откачке воды из-за поломок снизились вдвое.

Каталонский террорист боится за свою жизнь в тюрьме

Заключенные угрожают расправиться с находящимся в тюрьме подозреваемым по делу о терактах в Каталонии Дриссом Укабиром, пишет газета Pais со ссылкой на источники в полиции и пенитенциарном учреждении.

Дрисс Укабир — один из четырех главных подозреваемых, которые были задержаны в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе. После прошедших во вторник предварительных судебных слушаний Укабир был арестован и помещен в тюрьму "Сото-дель-Реаль" недалеко от Мадрида.

"Мы порвем тебя, когда выйдешь во двор", — так, согласно изданию, кричали обитатели тюрьмы новичку.

Источники также заявили, что Укабир содержится в одиночном изоляторе и просит дополнительной охраны в связи с поступающими угрозами.

Укабир был оставлен под арестом по решению судьи, которая заявила о веских признаках его причастности к террористическим нападениям. Автофургон, который врезался в пешеходов в центре Барселоны, был взят в аренду на его имя. Сначала Укабир заявлял, что транспортное средство было арендовано его братом, укравшим его документы. Однако затем подозреваемый признал, что лично взял напрокат фургон, который якобы предназначался для переезда некоторых членов террористической ячейки.

Следователи также отмечают, что Укабир 13 августа – за четыре дня до теракта в Барселоне – вернулся в Испанию из Марокко, причем билеты на самолет покупал его брат, ликвидированный в Камбрильсе вместе с другими террористами.

В Ватикане пропало письмо Колумба

Следователи из министерства национальной безопасности (МНБ) США обнаружили копию письма Христофора Колумба, которое при неизвестных обстоятельствах было похищено из библиотеки Ватикана и оказалось в собрании американского коллекционера в Атланте, пишет газета Wall Street Journal.

Как сообщает издание, речь идет о письме, в котором содержится краткий отчет о первом путешествии мореплавателя в Америку. Колумб направил его своим испанским покровителям после возвращения в Европу в 1493 году. Европейские печатники размножили текст послания, которое начало распространяться по всему Старому свету. До наших дней сохранилось около 80 копий письма, самая старая из них датируется тем же 1493 годом – именно такую инкунабулу американец Роберт Парсонс приобрел в 2004 году у нью-йоркского букиниста за 875 тысяч долларов.

Агенты МНБ в марте связались с вдовой коллекционера, и она разрешила правительственным экспертам сравнить экземпляры брошюры, хранящиеся в ее собрании и в библиотеке Ватикана. Экспертиза показала, что в Атланте находится аутентичная копия письма, тогда как в библиотеке Ватикана, этот экземпляр был заменен фальшивкой.

"Когда было украдено письмо неизвестно", — цитирует газета заявление минюста США. Женщина уже заявила, что намерена вернуть похищенный документ, несмотря на то, что он являлся "жемчужиной" коллекции ее покойного супруга.

Мультмиллионер давно мечтала об отпуске

Медицинский работник из Массачусетса Мэвис Уончик, ставшая обладателем крупнейшего в истории выигрыша в лотерею, немедленно заявила работодателям, что они могут ее больше не ждать, пишет газета Guardian.

"Я позвонила и сказала им, что не вернусь. Первым делом я хочу сесть и расслабиться", — сказала женщина, выигравшая без малого 760 миллионов долларов.

В больнице, где Уончик работала клерком, сообщили, что трудовой стаж свежеиспеченного мультимиллионера составлял 32 года. Всего победительница приобрела пять лотерейных билетов — два из них были автоматически заполнены компьютерами Powerball, в остальных женщина проставляла числа вручную. Победителем лотереи стал билет, в котором Уончик использовала даты дней рождения членов своей семьи. Отмечается, что всего месяц назад женщина поделилась постом в Facebook, где говорилось, что ей нужен отпуск.

"И под отпуском я понимаю, что нужно уехать и найти новую работу. На пляже. Со стаканом рома", — говорилось в сообщении.

У женщины есть взрослые сын и дочь. Министр финансов Массачусетса Деб Гольдберг заявила, что предложила семье рекомендации относительного осторожного обращения с новообретенным богатством.

"К ним будет приходить очень много всяких людей с разного рода предложениями. Я настоятельно советую им нанять очень-очень хороших адвокатов и очень-очень тщательно обдумать, что они собираются делать со своим капиталом", — предупредила финансист.