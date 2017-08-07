Грозы после жары: затопленный Николаев, ураган в Херсонской области

После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.

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Напомним, в Скадовске с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли, и частично повреждена кровля гостиницы "Black Sea". В пгт Лазурное Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб один человек, который находился у грузовика, и пострадали двое детей.

В Николаеве порывом ветра сорвало деревянную кровлю с летней площадки кафе-бара "Golden River", в результате происшествия пострадали три человека, которым была оказана первая медицинская помощь.