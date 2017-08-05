Хроника 4 августа: аномальная жара в Европе, праздник в Киеве, штурм больницы во Львове

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Из-за аномальной жары европейские страны ввели "красный" уровень опасности, в Киеве отпраздновали день Нацполиции, во Львове правоохранители штурмовали психбольницу. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Аномальная жара в Европе

Десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet. Экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

На Украине тоже жарко. Власти Киева предупредили о высокой пожарной опасности.

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Санкции из-за турбин Siemens

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым.

В МИД России заявили, что рассматривают санкции против РФ из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым как "недружественный и необоснованный шаг". Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Киев выразил протест по поводу визита Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом российского премьера Дмитрия Медведева в Крым.

Медведев в пятницу посетил с визитом Севастополь, где провел совещание о развитии промышленности Крыма и Севастополя.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

День Нацполиции в Киеве

В Киеве в пятницу состоялись торжества по случаю второй годовщины Национальной полиции. Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств выразил уверенность в том, что в будущем "украинская полиция достигнет того уровня, который обеспечит достойную степень защиты и предоставления услуг безопасности каждому гражданину Украины".

"К сожалению, нельзя еще сказать, что мы достигли коренного перелома в борьбе с криминалом во всех его многоликих проявлениях, в первую очередь тех, которые угрожают жизни и здоровью людей, безопасности и собственности граждан", — заявил Порошенко, чьи слова цитирует пресс-служба президента.

В то же время, по его мнению, "все-таки преодолен тот негативный пик преступности, вызванный сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы".

Порошенко также сообщил, что за два года при непосредственном исполнении своих служебных обязанностей 18 полицейских погибли.

Каракас: начало работу Национальное учредительное собрание

Национальное учредительное собрание, которое займется подготовкой изменений в конституцию и систему управления страной, начало работу в пятницу в столице Венесуэлы Каракасе.

Оппозиция, оспаривающая результаты выборов членов собрания, намерена начать манифестации протеста.

NewsOne уволил ведущего после скандала в эфире

Телеканал NewsOne прекратил контракт с ведущим Мыколою Вереснем, который в прямом эфире выплеснул воду в политолога Александра Семченко после его высказываний о ситуации в Донбассе, которые ведущему не понравились.

Об увольнении ведущего сообщил собственник телеканала Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

По его словам, "менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут".

Львов: штурм психбольницы

Пациент психиатрической больнице во Львове захватил заложников, угрожая им физической расправой. Правоохранители были вынуждены пойти на штурм помещения.

По данным пресс-службы Патрульной полиции Львова, патрульные локализовали злоумышленника и освободили заложников. К этому времени "террорист" стеклом из разбитого окна травмировал десятерых пациентов, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Во время штурма пятеро полицейских получили телесные повреждения.