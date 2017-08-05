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    Аналитика и комментарии

    Хроника 4 августа: аномальная жара в Европе, праздник в Киеве, штурм больницы во Львове

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    Пока нельзя сказать, что достигнут коренной перелом в борьбе с криминалом, но негативный пик преступности все-таки преодолен, считает президент Украины Петр Порошенко.
    Жаркая погода в Риме
    REUTERS Max Rossi

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Из-за аномальной жары европейские страны ввели "красный" уровень опасности, в Киеве отпраздновали день Нацполиции, во Львове правоохранители штурмовали психбольницу. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Аномальная жара в Европе

    Десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet. Экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

    На Украине тоже жарко. Власти Киева предупредили о высокой пожарной опасности.

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    Санкции из-за турбин Siemens

    Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым.

    В МИД России заявили, что рассматривают санкции против РФ из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым как "недружественный и необоснованный шаг". Москва оставляет за собой право на ответные меры.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    О них говорят в мире: санкции против РФ от Трампа, редакция генома человека

    Киев выразил протест по поводу визита Медведева в Крым

    Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом российского премьера Дмитрия Медведева в Крым.

    Медведев в пятницу посетил с визитом Севастополь, где провел совещание о развитии промышленности Крыма и Севастополя.

    Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    День Нацполиции в Киеве

    В Киеве в пятницу состоялись торжества по случаю второй годовщины Национальной полиции. Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств выразил уверенность в том, что в будущем "украинская полиция достигнет того уровня, который обеспечит достойную степень защиты и предоставления услуг безопасности каждому гражданину Украины".

    "К сожалению, нельзя еще сказать, что мы достигли коренного перелома в борьбе с криминалом во всех его многоликих проявлениях, в первую очередь тех, которые угрожают жизни и здоровью людей, безопасности и собственности граждан", — заявил Порошенко, чьи слова цитирует пресс-служба президента.

    В то же время, по его мнению, "все-таки преодолен тот негативный пик преступности, вызванный сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы".

    Порошенко и Аваков исполнили мечту больного мальчика
    Как в Америке. Порошенко и Аваков "исполнили мечту" больного мальчика

    Порошенко также сообщил, что за два года при непосредственном исполнении своих служебных обязанностей 18 полицейских погибли.

    Каракас: начало работу Национальное учредительное собрание

    Национальное учредительное собрание, которое займется подготовкой изменений в конституцию и систему управления страной, начало работу в пятницу в столице Венесуэлы Каракасе.

    Оппозиция, оспаривающая результаты выборов членов собрания, намерена начать манифестации протеста.

    NewsOne уволил ведущего после скандала в эфире

    Телеканал NewsOne прекратил контракт с ведущим Мыколою Вереснем, который в прямом эфире выплеснул воду в политолога Александра Семченко после его высказываний о ситуации в Донбассе, которые ведущему не понравились.

    Штурм психбольницы во Львове. Видео
    Канал на Youtube Ігор Зінкевич
    Захват заложников в психбольнице Львова. Штурм полиции

    Об увольнении ведущего сообщил собственник телеканала Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

    По его словам, "менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут".

    Львов: штурм психбольницы

    Пациент психиатрической больнице во Львове захватил заложников,  угрожая им физической расправой. Правоохранители были вынуждены пойти на штурм помещения.

    По данным пресс-службы Патрульной полиции Львова, патрульные локализовали злоумышленника и освободили заложников. К этому времени "террорист" стеклом из разбитого окна травмировал десятерых пациентов, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Во время штурма пятеро полицейских получили телесные повреждения.

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