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    Киев

    Кличко похвастался, как в жару покатался на вейкборде

    Тема:

    Украина: жара наступает (158)

    (обновлено: )56
    Столичный городской глава давно неравнодушен к вейкборду. По словам Виталия Кличко, аномально жаркая погода не является препятствием активной жизни и занятиям спортом.
    Виталий Кличко
    Facebook "Кличко - мер"

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии утреннего катания на вейкборде в Киеве, заявив, что аномальная жара не является помехой для спорта.

    "К моим утренним традиционным велотренировкам добавился вейкбординг", — написал Кличко в Facebook.

    Facebook "Кличко - мер"
    Виталий Кличко

    Напомним, в Украине установилась аномально жарка погода: столбики термометров взлетели за +30 градусов. В Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта. Власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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