Кличко похвастался, как в жару покатался на вейкборде

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии утреннего катания на вейкборде в Киеве, заявив, что аномальная жара не является помехой для спорта.

"К моим утренним традиционным велотренировкам добавился вейкбординг", — написал Кличко в Facebook.

Напомним, в Украине установилась аномально жарка погода: столбики термометров взлетели за +30 градусов. В Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта. Власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.