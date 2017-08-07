Parlamentnilisty: Запад считает славян неполноценными?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Многие из тех, кто работал в западных странах, утверждают, что там ясно ощущается некое высокомерие местного населения по отношению к иностранцам, точнее — к людям из Восточной Европы, да и вообще ко всем славянам. Есть также те, кто вообще никуда не ездил, но во всех шагах, заявлениях и действиях Запада ясно видит его высокомерие по отношению к миру славян", — пишет Петр Лукеш в статье для чешского интернет-портала Parlamentnilisty.cz.

"Разумеется, оппоненты могут возразить, что все это чисто субъективное восприятие. Поэтому давайте рассмотрим проблему объективно, с точки зрения ученого. А именно — господина Виктора Тимуры, который занимается философией истории и опубликовал несколько книг на эту тему", — говорится в статье.

Господин Тимура пишет: "Для Запада славяне по-прежнему неполноценны и должны ему прислуживать. Запад всегда относился к славянам недоброжелательно и нетерпимо. Поэтому мы должны наконец понять, что наш характер и наши интересы расходятся с западными.

Основной жизненный принцип Запада заключается в экспансии, агрессии и паразитировании на богатствах побежденных и порабощенных народов. Именно на этом Запад до сих пор и наживался. Лозунги о свободе, суверенитете, гуманности и правах человека — это всего лишь отвлекающий маневр, за которым скрывается агрессия и экспансия. И всем этим руководят Соединенные Штаты. Сейчас реализация этого жизненного принципа Запада затруднена. Запад столкнулся с проблемами и переживает кризис. Поэтому усиливается его агрессивность, учащаются попытки экспансии. И опять-таки в основном на Восток.

Славянам всегда были чужды западные принципы жизни и существования. Славянский жизненный принцип основан не на экспансии, агрессии и паразитировании на материальных ресурсах и природных богатствах порабощенных народов, а на собственном труде.

Но чем больше социальная система на Западе разлагается, тем больше вкладывается средств в экспансивные и репрессивные инструменты. Профессиональные, то есть наемные, армии могут побеждать в маргинальных битвах, но они не победят в войнах, потому что предотвратить гибель разлагающегося общества не могут даже многочисленные кордоны сил спецназначения".

"Господин Тимура, историк, который занимается древней историей славян, также утверждает, что та история, которую в школах преподают нашим детям, целенаправленно искажена и представляет собой пангерманский вариант реальной истории. Она создана по заказу, чтобы соответствовать политическим силам и интересам Запада", — продолжает Петр Лукеш.

"Я приведу конкретный пример, подтверждающий слова господина Тимуры. Я имею в виду так называемого франкского купца Само, который якобы объединил славян и заложил основы Великоморавской державы. Таким образом, нам, славянам, иносказательно дают понять, что сами мы никогда не были способны править, и что объединить нас и править нами мог только человек с Запада", — продолжает автор статьи.

"В нашей истории, да и в нашей современности ясно ощущается стремление подавлять, умалять и даже высмеивать абсолютно все, что не соответствует западной идее превосходства и исключительности или не согласуется с политическими интересами Запада", — отмечает публицист.

"СМИ, играющие решающую роль в формировании общественного мнения, находятся под контролем западных владельцев и поэтому послушно распространяют их пропаганду. Также властным притязаниям Запада подчинены общественные СМИ, которые предоставляют эфирное время тем, кто принижает и порочит все наше собственное и национальное, выдвигая на первый план, прежде всего, европейское и вообще западное", — полагает Петр Лукеш.

"Таким образом, СМИ только и превозносят все, что находится к западу от нас. И наоборот, СМИ чернят все, что есть на Востоке. Ведь там находится большая славянская империя зла! Но на самом деле самый ее большой грех в том, что она отказывается признать превосходство Запада и не позволяет разворовывать и грабить страну, в отличие от центральноевропейских вассалов", — продолжает автор публикации.

"По поводу России и русских можно возразить многое. К примеру, можно вспомнить русскую мафию или русскую водку, которой они опиваются. Да, русские отнюдь не идеальны и делают множество ошибок. Но, несмотря ни на что, у них есть нечто необычайно ценное — то, что другие славянские народы уже почти утратили. У них есть гордость! Они гордятся тем, что они — русские, и что они — славяне! У них есть гордость, то есть то качество, которое резко противоречит менталитету рабов, в которых нас превратила и продолжает превращать западная пропаганда", — говорится в статье.

"К сожалению, сегодня такими жалкими рабами и слугами без капли собственной гордости является подавляющее большинство нашей молодежи, восхищенной Западом со всеми его возможностями, которые ей предлагаются. Однако глубину и самую суть этой лжи много веков назад открыл Эзоп в одной из своих басен", — напомнил Петр Лукеш.

"Волк повстречал изрядно откормленного Пса и спросил, как он стал таким большим и жирным. "Человек дает мне пищу", — отвечал Пес. "А что это у тебя на шее?" — спросил Волк. "Это след от железного ошейника, который хозяин мне надевает, сажая на цепь". Усмехнулся Волк и говорит: "А по мне уж лучше жить впроголодь, чем сидеть на цепи. Свободу я не променяю ни на какие коврижки!", — процитировал историю автор публикации.

"И точно то же самое происходит с нашей молодежью, а также со всеми остальными, кто уезжает на Запад. Едут ли они за лучшей работой, большими деньгами, которые там можно заработать, или за более высоким уровнем жизни. И хотя все это они получают, они по сути всегда остаются лишь откормленными псами, которых хозяева привязывают на своем дворе", — полагает публицист.

"Они навсегда останутся неполноценными, и им будут милостиво бросать объедки с хозяйского стола. Это изобилие — результат паразитирования на их собственном труде, а также на труде их отцов и матерей, работающих на родине за мизерную зарплату в рабских бараках, принадлежащих западным владельцам. И родители работают там намного больше и за значительно меньшую зарплату, в отличие от сотрудников тех же фирм на тех же должностях на Западе", — продолжил автор статьи.

"Где наша гордость, славяне? Неужели мы променяли ее на сытое брюхо и на объедки с хозяйского стола, которые нам бросают наши рабовладельцы? Не продаем ли мы эту гордость за иудины тридцать сребреников, тем самым только подтверждая в глазах рабовладельцев их теорию о нашей неполноценности? Неужели действительно неполноценен тот, кто способен упорно трудиться? Кто не агрессивен? Кто по своей внутренней сути никогда не стремился жить в роскоши? В роскоши, которая является результатом не собственного труда, а паразитирования на других?", — Интересуется Петр Лукеш.

"Но ведь такой человек не неполноценный! Напротив, он намного ценнее! Потому что в конечном счете совсем неважно, кто с Запада, а кто с Востока! В конечном счете важно только, кто какой человек! Насколько он порядочен! Какие ценности признает! Полагается ли он на плоды собственного труда и наивно ли доверяет другим людям, или, напротив, это человек, живущий в достатке, который ни он, ни его отцы или деды не заслужили собственным трудом. Однако такой человек с высоты своего наворованного благополучия смотрит на остальных, как на неполноценных", — продолжает автор публикации.

"Глупо и смешно делить людей на тех, кто с Запада, и тех, кто с Востока. На самом деле людей можно поделить только на хороших и не очень. На ценных и менее ценных. То есть на тех, кто мыслит и действует в масштабах человеческих конструктивных ценностей и так же живет, и на тех, кто мыслит и действует по-другому, то есть деструктивно, паразитируя на остальных", — говорится в статье.

"Однако всякая деструкция в итоге неизбежно навредит тому, кто делает на нее ставку. И именно так образ мыслей западного мира, нравственно и морально деструктивный, начинает медленно превращаться в настоящую деструкцию, в реальное разложение общества, которое отказалось от общечеловеческих и духовных конструктивных ценностей", — полагает Петр Лукеш.

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"Кто воюет с мечом, тот от него неизбежно погибнет! И погибнет он для того, чтобы освободить путь тем, кто в духовном и ценностном отношении более конструктивны. Тем, кто лучше! Тем, кто духовно более здоров! У кого более высокие ценности! Нынешнее разложение западного мира, которому предшествовало внутреннее, нравственное, ценностное и духовное разложение, уже действительно не могут предотвратить ни армии наемников, ни спецназ", — продолжает публицист.

"Поэтому могущественная империя Запада, стоящая на глиняных ногах неконструктивных ценностей, медленно, но верно рушится и освобождает место прежде притесняемым славянам, которые являются носителями намного более здоровых и конструктивных ценностей с точки зрения подлинной человечности", — говорится в статье.

"Однако вместо того, чтобы понять истинные причины нынешнего положения и переориентироваться на лучшее, Запад становится все более агрессивным и репрессивным. Прижившуюся модель поведения не так-то просто изменить. Как говорится, лошадь, которая вот-вот издохнет, отчаянно лягается. И эта агонизирующая лошадь хочет еще затянуть мир в новую большую войну с Россией", — полагает Петр Лукеш.