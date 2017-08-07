В Грецию на неделю пришла жара в 40 градусов

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Грецию в течение недели столбик термометра будет находиться на отметке 40 градусов по Цельсию, сообщает Национальная метеорологическая служба EMY.

В понедельник температура достигнет 40 градусов на западе континентальной части страны, местами — 42 градуса, в остальной континентальной части Греции в тени будет 38-40 градусов. В Аттике столбик термометра поднимется до 39 градусов, а на востоке на островах максимальная температура будет на 2-3 градуса ниже – 36-37 градусов. В Салониках будет до 38 градусов по Цельсию.

Длительная волна жары, пришедшая из Африки, сохранится до пятницы, небольшое снижение температуры ожидается в субботу, а местами лишь в воскресенье.

В связи с жаркой погодой мэрия Афин на неделю выделит шесть кондиционированных помещений для наиболее уязвимых групп населения. Воспользоваться ими можно будет с 8 утра до 8 вечера. Муниципальная полиция при необходимости перевезет в кондиционированные помещения людей, которые в этом нуждаются.

Мэрия Афин также призывает граждан позаботиться о бездомных животных и ставить им воду.

Пожарная служба предупреждает о высокой опасности пожаров – во многих районах будут сильные ветры, из-за чего огонь распространяется очень быстро. Сейчас пожары в Греции происходят ежедневно, сгорели уже тысячи гектаров леса.

Жара в Греции стоит с середины июня, температура доходила до 43 градусов в тени, хотя в основном была на отметке 35 градусов. Жертвами аномальной жары стали два человека.