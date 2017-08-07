Непогода оставила без света почти 100 населенных пунктов, есть жертвы

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях. В Херсонской области в результате непогоды погиб один человек, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Произошло обесточивание 93 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская — 39 н.п., Одесская — 36 н.п., Винницкая — 11 н.п., Киевская — 4 н.п., Кировоградская — 3 н.п", — говорится в сообщении.

На территории Херсонской и Николаевской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек и пострадало 5 человек, частично повреждены кровли одного жилого дома и двух зданий инфраструктуры.

"В Херсонской области — в г. Скадовск с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли, и частично повреждена кровля гостиницы "Black Sea"; в пгт Лазурное Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб один человек, который находился у грузовика и пострадали двое детей (находились в кабине автомобиля), которые госпитализированы в городскую больницу", — уточнили в ГСЧС.

Facebook Александра Власова В Скадовске в результате непогоды пострадала гостиница "Black Sea"

В Николаеве порывом ветра сорвало деревянную кровлю с летней площадки кафе-бара "Golden River", в результате происшествия пострадали три человека, которым была оказана первая медицинская помощь.

В последние дни в Украине установилась аномально жаркая погода. Сообщалось, что из-за жары на побережье в Одессе сгорело уже три заведения.