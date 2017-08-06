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    Погода в Украине на воскресенье: жара и дожди с грозами

    Тема:

    Украина: жара наступает (160)

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    В южной части страны - дожди с грозами. Температура воздуха ночью 22-26 градусов тепла, днем ​​34-38 градусов выше нуля. В западной части - гроза. Ночью 18-22 градусов тепла, днем ​​29-31 градусов выше нуля.
    Лето. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. В воскресенье в западных, южных и центральных областях Украины ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне 28-36 градусов выше нуля. Ночью ожидается 16-25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

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    В западной части — гроза. Ночью 18-22 градусов тепла, днем ​​29-31 градусов выше нуля.

    В северных областях осадков не ожидается, ночью и утром местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 19-22 градусов тепла, днем ​​30-33 градусов тепла.

    В восточных областях — сухая погода. Температура воздуха ночью 22-24 градусов тепла, днем ​​32-38 градусов тепла. В центральной части осадков ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 21-23 градусов тепла, днем ​​34-36 градусов выше нуля.

    В южной части страны — дожди с грозами. Температура воздуха ночью 22-26 градусов тепла, днем ​​34-38 градусов выше нуля.

    Напомним, десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары.

     

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