Погода в Украине на воскресенье: жара и дожди с грозами

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. В воскресенье в западных, южных и центральных областях Украины ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне 28-36 градусов выше нуля. Ночью ожидается 16-25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.
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В западной части — гроза. Ночью 18-22 градусов тепла, днем 29-31 градусов выше нуля.
В северных областях осадков не ожидается, ночью и утром местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 19-22 градусов тепла, днем 30-33 градусов тепла.
В восточных областях — сухая погода. Температура воздуха ночью 22-24 градусов тепла, днем 32-38 градусов тепла. В центральной части осадков ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 21-23 градусов тепла, днем 34-36 градусов выше нуля.
В южной части страны — дожди с грозами. Температура воздуха ночью 22-26 градусов тепла, днем 34-38 градусов выше нуля.
Напомним, десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары.