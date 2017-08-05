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    Общество

    В Украину на смену жаре придут дожди с градом

    Тема:

    Украина: жара наступает (157)

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    В воскресенье, по прогнозам синоптиков, на Правобережье Украины грозы; в западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье в ряде регионов Украины ухудшатся погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.

    "Шестого августа на Правобережье Украины грозы; в западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с", — говорится в сообщении.

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    Напомним, в Украине установилась аномально жарка погода: столбики термометров взлетели за +30 градусов. В Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта. Власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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