Режим стихийного бедствия объявлен в Техасе из-за урагана "Харви"

КИЕВ, 26 авг – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви", чтобы обеспечить немедленную федеральную помощь в случае необходимости.

That time a woman in Galveston gave a FOX News reporter beer while covering a hurricane. #TexasHospitality #Harvey pic.twitter.com/2WOluNXy3p — FOX 4 NEWS (@FOX4) 25 августа 2017 г.

​"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", — написал Трамп в Twitter.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2017 г.

​Ранее президент попросил жителей охваченных ураганом районов следовать указаниям местных властей и оставаться в безопасности.

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Ураган "Харви" уже достиг опасной четвертой категории и вышел на побережье Техаса. Ураган принес ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час). Он уже нанес ущерб небольшому городу Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг, который лежит у южного побережья Техаса, сообщила местная полиция.