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    Режим стихийного бедствия объявлен в Техасе из-за урагана "Харви"

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    По запросу губернатора Техаса президент США Дональд Трамп подписал документ об объявлении стихийного бедствия, что обеспечит помощь федерального правительства в полной мере.
    Ураган Харви в США
    twitter.com/dallasdiamond76

    КИЕВ, 26 авг – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви", чтобы обеспечить немедленную федеральную помощь в случае необходимости.

    ​"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", — написал Трамп в Twitter.

    ​Ранее президент попросил жителей охваченных ураганом районов следовать указаниям местных властей и оставаться в безопасности.

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    Ураган "Харви" уже достиг опасной четвертой категории и вышел на побережье Техаса. Ураган принес ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час). Он уже нанес ущерб небольшому городу Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг, который лежит у южного побережья Техаса, сообщила местная полиция.

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