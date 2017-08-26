"Харви" пришел. Мощнейший ураган обрушился на Техас

РИА Новости Украина

Прихода "Харви", который сформировался и набирал силу в Мексиканском заливе, ждали в течение нескольких дней. Белый дом сообщал, что в районе стихии окажутся до 4,6 миллионов американцев, пишут РИА Новости.

Губернатор Техаса Грег Эббот еще в среду ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате и заблаговременно запросил помощь федеральных властей, а также начал эвакуацию жителей территорий, которые подвергнутся стихии. По его запросу в пятницу вечером президент Трамп объявил режим стихийного бедствия, что должно облегчить доступ федеральных ресурсов в терпящий бедствие район.

Уезжайте или напишите на теле свое имя

Местные власти объявили принудительную эвакуацию в ряде городов и уездов, в некоторых районах эвакуация проходила в добровольном порядке.

Так, прибрежный город Корпус-Кристи с населением около 320 тысяч человек, попал в число районов добровольной эвакуации. Принесенный ураганом ветер и дождь срывает крыши, рекламные щиты, отрывает металлические таблички с названиями улиц. Корреспонденты, которые ведут репортажи из него для ведущих телеканалов, едва стоят на ногах при порывах ветра.

Власти Техаса высказали опасения по поводу того, что люди несерьезно воспринимают угрозу надвигающегося урагана, что отражается в количестве эвакуирующихся.

В городке Рокпорт с населением около 10,5 тысяч человек эвакуация была обязательной.

"Тем, кто намерен остаться, к сожалению, но им следует приготовиться и написать ручкой на предплечье свое имя и номер социального страхования", — предупредил в пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Патрик Райос.

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"Единственный совет, который мы можем дать, уезжайте сейчас", — сказал он за несколько часов до прихода урагана.

Пока сообщений о жертвах в зоне стихии не поступало, но очевидно уже есть разрушения. Так, полиция сообщила о "видимом ущербе" в небольшом городке Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг, который лежит у южного побережья Техаса, сообщила местная полиция. В Рокпорте есть сообщения о выбитых стеклах в автомобилях спасательных служб.

Зацепленные ураганом

"Харви", о жертвах которого пока не сообщалось, существенно нарушил жизнь не только тех людей, которые живут в районе его атаки. Так, более 15 тысяч пассажиров и персонала трех круизных лайнеров компании Carnival Cruise Line, не смогутиз-за него вернуться в штат Техас в эти выходные.

Как сообщили в судоходной компании, судна Carnival Freedom и Carnival Valor находятся в море и будут оставаться на безопасном расстоянии от стихии. Они должны были прибыть в порт города Галвестон (штат Техас) в субботу, однако вместо этого будут вынуждены сделать остановку в Новом Орлеане. На борту каждого из суден находится почти пять тысяч человек.

Третье судно Carnival Breeze с шестью тысячами человек должно было вернуться в город в воскресенье. Ночь на субботу пассажиры и члены экипажа проведут на мексиканском острове Косумель. Позже судно направится в сторону Техаса, чтобы быть неподалеку, когда порт Галвестона снова откроется.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане. Из районов возможного бедствия уже эвакуируют десятки тысяч людей.

Последствия урагана в финансовом исчислении пока сложно прогнозировать, но очевидно, как заявило Fitch Ratings в пятницу, нефтеперерабатывающие компании на побережье Мексиканского залива в Техасе будут долгое время ликвидировать его последствия. Агентство прогнозирует, что хотя финансовые убытки, вероятно, не будут колоссальными, однако некоторые нефтеперерабатывающие заводы, в частности, Citgo и Valero, могут серьёзно пострадать.

Нефтегазовые компании США уже эвакуировали в Мексиканском заливе более 90 морских добычных платформ и буровых установок в связи с надвигающимся на Техас ураганом. По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась примерно на 21,55% от текущего уровня производства, а добыча природного газа снизилась примерно на 23,24%.

Самое страшное — впереди, "Харви" пришел надолго

Центр урагана обрушился на побережье Техаса около 23 часов по времени Восточного побережья США (06.00 по Киеву в субботу), но метеорологи и местные власти уверены, что самое страшное еще впереди.

"Хотя "Харви" пришел на побережье, угроза дождей только начинается", — сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC). Ожидается, что после того, как ураган "Харви" ослабнет до шторма, его сменят проливные дожди.

По прогнозу центра, в прибрежных районах "ожидаются катастрофические и опасные для жизни затопления". Вода, в результате дождей может подняться на высоту более 70 сантиметров и такие условия ожидаются в регионе до середины следующей недели.

Всем удачи!

Президент Трамп через свой Twitter аккаунт несколько раз в течение пятницы напоминал жителям о необходимости помнить о своей безопасности в связи с "Харви". Президент, пообещавший всю необходимую федеральную помощь, велел гражданам следовать указаниям властей.

THIS IS NOT THE OCEAN! This is what it looks like now on some streets in Corpus Christi because of #HurricaneHarvey https://t.co/ZdfKP0rWEG pic.twitter.com/CtdyHqyEQp — ABC13 Houston (@abc13houston) 26 августа 2017 г.

Согласно расписанию лидера США, в субботу он проведет совещание на тему урагана "Харви" в режиме телеконференции. В ней также примет участие вице-президент США Майк Пенс. А в начале следующей неделе, как сообщила на брифинге представитель Белого дома, Трамп намерен посетить штат Техас.

Тем не менее, президенту не всех удалось убедить в своей заинтересованности в судьбах терпящих бедствие техасцев. Когда Трамп готовился подняться в вертолет, чтобы улететь из Вашингтона на выходные, журналисты выкрикнули вопрос о том, что он хочет сказать жителям Техаса.

"Всем удачи!" - сказал Трамп и поднял вверх большой палец.