Днепропетровская область под ударом стихии: последствия непогоды

В пятницу и субботу — 28-29 июля — в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в восьми областях.

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По состоянию на утром воскресения без света остаются 60 населенных пунктов в семи областях.

В Кривом Роге 29 июля силами ГСЧС была развернута палатка, где принимаются от граждан заявки по поврежденным домам и предоставляется питание от общества Красного Креста Украины.